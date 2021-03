Anca Țurcașiu, în brațele unui bărbat misterios: „Trăiesc pentru iubire”

Anca Țurcașiu și-a dat „reset” la 50 de ani. Vedeta, care a trecut printr-un divorț dureros, este pregătită să iubească din nou.

După o pauză îndelungată, cântăreața a revenit în peisajul muzical autohton cu o nouă piesă și un clip, prin care lasă să se înțeleagă că e pregătită să ia viața de la capăt și să găsească din nou iubirea.

Piesa „Vreau să dau reset” vorbește despre un nou început, după o perioada plină de dezamăgiri și durere. Versurile au fost compuse de Loredana Cavasdan, având ca inspirație povestea de iubire a actriței Anca Țurcașiu.

„A fost o zi puternică. Importantă. Am lansat un videoclip. O piesă. După mulți ani. Am simți că e momentul oportun. Am primit ajutor de la oameni dragi,cărora le mulțumesc mult pentru implicare!”, a scris Anca Țurcașiu pe pagina ei de Instagram.

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Anca Țurcașiu a dezvăluit cum a depășit despărțirea de fostul partener de viața, dar și provocările ridicate de pandemia de coronavirus.

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au divorțat după 22 de ani de căsnicie

În vara anului 2020, actrița a dezvăluit în mediul online că, după 22 de ani de mariaj, a divorțat de soțul ei, medicul stomatolog Cristian Georgescu. Fosta pereche are împreună un fiu, Radu Alexandru, în vârstă de 22 de ani, student al Facultății de Inginerie Spațială din București.