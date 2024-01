Andra și Cătălin Măruță, desființați pe TikTok de o influenceriță, după ce fiica lor, Eva, a fost criticată pentru rolul din filmul „Tati part-time”

Andra și Cătălin Măruță au fost aspru criticați pe TikTok, de o influenceriță urmărită de mii de internauți, după ce fiica lor, Eva Măruță, a fost criticată pentru rolul jucat în filmul „Tati part-time”.

În timp ce mulți au apreciat talentul Evei, alții au avut cuvinte dure la adresa acesteia, iar Cătălin Măruță a decis, în cele din urmă, să își apere fiica în fața celor care o critică.

Însă, o influenceriță cu mii de urmăritori pe TikTok critică abordarea vedetei de la ProTV. Ea susține că situația creată în jurul Evei Măruță este rezultatul deciziilor pe care Cătălin și soția lui, Andra Măruță, le-au luat în privința fiicei lor. La doar câteva luni de când s-a născut, copila avea deja cont de Instagram, lucru care le-a adus, în opinia influenceriței, și mai mulți bani părinților săi.

Totodată, tânăra critică educația pe care Eva Măruță a primit-o de la părinții săi și spune că are un comportament de „divă”, complet neadecvat pentru un copil de doar opt ani.

„Poate pentru că are opt ani și nu-i ajungi cu prăjina la nas, oricine ai fi. Face mișto de ta-su în propriile lui story-uri (n.r. secțiunea „Povești” de la Instagram), săracu, că am ajuns să-mi fie milă de Măruță că face fii-sa mișto de el. Poate pentru că ați făcut-o panou publicitar de când s-a născut, i-ați făcut Instagram la trei luni. Când facem bani cu copilu e bun.

E bună atenția publicului, dar când atenția publicului este puțin negativă n-o mai vrem, n-o mai dorim, să dispară, că este doar un copil. Dacă este doar un copil, șterge-i contul de Instagram, că este doar un copil, nu are ce să caute să aibă cont pe Instagram să facă reclame să producă bani, e un copil. Aaa, vă place că face vizualizări cu atitudinea asta de mini divă, mini Madonna, ce se vede ea în capul ei, dar nu vă place că lumii nu îi place că îl face pe ta-su de balamuc în story-uri”, a spus influencerița, într-un videoclip pe contul său de TikTok.

Sursa: Tabu.RO