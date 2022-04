Andreea Antonescu iubește din nou. Motivul pentru care își ține iubitul ascuns

Andreea Antonescu se află de ceva timp într-o nouă relație amoroasă. Iubitul ei este mai mic decât ea. Cântăreața nu vrea să spună cine este actualul ei partener, iar singurul lucru pe care l-a spus despre acesta este că e jurnalist.

Este pentru prima oară când își asumă, în adevăratul sens al cuvântului, o relație.

„Pe plan personal există o persoană în viața mea. Suntem împreună de patru luni, suntem foarte bine și sperăm să fie la fel de bine și în continuare. Nu aș dori să spun dacă este o persoană publică sau nu, însă, pot spune că este o persoană alături de care mă văd. Drept dovadă, pot spune că este pentru prima dată când îmi asum, în adevăratul sens al cuvântului, o relație”, a declarat Andreea, pentru Click!

Motivul pentru care Andreea Antonescu nu se afișează alături de noul partener este că acesta nu își dorește să fie persoană publică.

„Anul acesta e unul aparte. Simt asta! Profesional, am reluat concertele. Iar asta îți schimbă starea de confort interior! M-am întors la pasiunea mea dintotdeauna, la ce știu că pot oferi oamenilor mai bun din mine! Dar schimbările nu s-au produs doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental.

De patru, cinci luni am pe cineva alături care mă înțelege și care mi-a redat bucuria. Pot spune pe deplin că mă completează. O face cu ușurință fiindcă mă știe de ceva vreme și în plus nici nu forțează nota! Am decis de comun acord să nu-i divulg identitatea. El nu e o persoană publică, așa că pot înțelege reacția sa față de notorietate, față de reacția presei. E cineva despre care pot spune că mi-a devenit drag!”, a declarat artista pentru playtech.ro.