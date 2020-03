Andreea Raicu, îngrijorată de ce se întâmplă în lume cu coronavirusul

Una dintre fostele prezentatoare de televiziune cu milioane de urmăritori pe rețelele de socializare a publicat un mesaj emoționant. Andreea Raicu a scris un mesaj în care a povestit că în ultima vreme nu se poate gândi decât la nebunia care a fost declanșată de Corona Virus. Se pare că și vedea este îngrijorată de ce se întâmplă în ultima vreme în toată lumea.

Andreea Raicu este îngrijorată de răspândirea CoronaVirusului atât în România cât și în Italia. Vedetă a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare pe care îl puteți citi în continuare. “Nu pot să mă fac că nu există un subiect care mi-a acaparat gândurile în ultimele zile. Poate și pentru faptul că am vorbit mult cu prietenă mea care locuiește în Italia, în Toscana. În urmă cu trei săptămâni , când am vizitat-o, era liniște acolo, nimeni nu prea vorbea despre acest subiect. Deși erau 2 cazuri izolate în Roma de circa 3 săptămâni, nimeni nu privea situația cu prea multă îngrijorare. În Lombardia încă nu fusese depistat niciun caz. De atunci până azi în Italia sunt 9172 de cazuri și peste 463 de decese. Până azi Lombardia a fost izolată împreună cu alte 14 provincii, peste 16 000 000 oameni au revenit zona roșie ceea ce însemna că nimeni nu are voie să părăsească acestea zona. În seară asta guvernul italian decide să extindă decizia asupra întregii peninsule!! De ce? Pentru a nu răspândi virusul care se împrăștie cu o viteză amentitoare. O serie de români, cum au aflat de acesta situație și-au strâns bagajele, s-au suit în trenuri, mășini sau în ce au găsit și au fugit unde au văzut cu ochii, mulți dintre ei spre România.

Aici foarte puțini oameni sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. Tușesc fără să își acopere gură sau o fac cu mâna cu care ulterior ating diverse obiecte sau față și zonele de acces către căile respiratorii. Multor români veniți din stăînătate li s a spus să stea acasă. Nici nu s-au gândit pe motiv că ei nu au nimic. Eu nu mă panichez ușor, dar de dată asta cred că lucrurile sunt grave și cred că este de abia începutul. Nu îmi este teamă că ma voi îmbolnăvi, ci că aș putea deveni purtător și aș putea să îl transmit mamei mele sau altor oameni mai în vârstă care cred că poate nu ar rezistă și știu că dacă s-ar întâmplă ceva, nu aș putea să trăiesc cu această piatră pe suflet. Apelez la simțul civic al fiecăruia dintre voi și va rog: ⁃ Acoperiți-va gură când tușiți cu șervețele, nu cu mâna, sau cu cotul pentru a nu intră în contact cu mâna. ⁃ Nu va mai năpustiți peste Oameni să îi pupați sau să îi luați in brațe sau să dați mâna cu ei ⁃ Dacă ați fost plecați cu avionul, spuneți-le celor din jur, lăsăți-i să alegă dacă vor să se întâlnească cu voi sau nu, asta fără sa însemne că au ceva personal cu voi, și mai ales aplic”, a scris Andreea Raicu.