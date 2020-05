Astăzi începe Festivalul global de film de pe YouTube

Cinefilii vor avea parte de experienţa unui festival de film din confortul propriilor locuinţe, după ce Festivalul Internaţional de Film de la Cannes a fost anulat, iar desfăşurarea evenimentelor cinematografice din septembrie de la Veneţia şi Toronto este sub semnul incertitudinii.

We Are One: A Global Film Festival se va desfăşura timp de zece zile începând de vineri pe platforma YouTube. Festivalul global de film va include filme noi, dar şi producţii clasice, discuţii cu regizori, muzică şi reprezentaţii de comedie selectate de specialişti din echipa a 21 de festivaluri printre care cele de la Berlin, Cannes, Veneţia, Toronto şi New York.

We Are One va difuza online peste 100 de filme din 35 de ţări. Programul include premiera mondială a documentarului Iron Hammer, despre fosta jucătoare de volei chineză, deţinătoare a titlului olimpic Jenny Lang Ping, discuţii cu regizorii BongJoon Ho şi Guillermo del Toro, precum şi un eveniment care marchează cea de-a 20 reuniunea aniversară a distribuţiei peliculei Almost Famous.

Deşi festivalul va fi difuzat în mod gratuit, privitorii vor fi rugaţi să doneze în beneficiul Fondului de solidaritate anti-COVID-19 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Iată cum va funcționa Festivalul global de pe YouTube: