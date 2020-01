Beyonce a înlocuit limonada cu martini și toți sunt convinși că va interpreta coloana sonoră pentru Bond 25

Au rămas mai puțin de 3 luni până la premiera celui de-al 25-lea film din seria James Bond – No Time To Die – și nu există niciun indiciu despre cine va interpreta soundtrack-ul.

Dar fanii sunt convinși că Beyonce va prelua această sarcină. Vedeta a postat o fotografie de la Globurile de Aur pe Instagram în care savura un martini, băutura preferată a celui mai cunoscut spion din lume, James Bond. Deși ea și soțul ei, Jay Z, și-au adus propria șampanie Ace Of Spades la gală (care a fost sponsorizată de Moet), artista în vârstă de 38 de ani s-a bucurat și de un martini după ceremonie.

Beyoncé posted this first picture before dropping LEMONADE so with this second picture is the new Album gonna be named OLIVE? pic.twitter.com/tXe64smzEo

— 〽️ac 🎭 (@Malc_white1) January 9, 2020