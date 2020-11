Black Friday în vreme de Covid

Black Friday 2020 se anunță a fi o sărbătoare a shopping-ului sub semnul austeriății. Pandemia de COVID 19 a influențat în mod semnificativ obiceiurile de consum. Prin urmare, românii nu mai cumpără atât de multe haine, produse cosmetice și accesorii – vedetele precedentelor ediții Black Friday, și se vor concentra pe bunurile de strictă necesitate, se arată într-o analiză realizată de Frames.

Cea de-a 10 ediție a Black Friday a debutat deja în unele magazine. Punctul culminant va fi pe 13 noiembrie, ziua în care cei mai mulți jucatori din IT & C, fashion, food, beauty, home&deco, servicii etc. vor organiza campanii speciale de reduceri de prețuri.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță Frames, în acest an se estimează vânzări în scădere cu cel puțin 20%. „Pandemia COVID a adus schimbări semnificative în obiceiurile de consum. Dacă în 2019, cele mai vândute articole au fost cele din segmentele de fashion, beauty și accesorii, în acest an, de Black Friday, estimăm o focusare a clienților pe bunurile de strictă necesitare, care au legătură cu munca și traiul de acasă”, arată analiza Frames.

Incertitudine și nesiguranță

Scăderea vânzărilor de Black Friday va fi influențată și de sentimentul de incertitudine, de nesiguranță privind viitorul.

„Ne aflăm într-o perioadă plină de incertitudini și oamenii tind să fie mai atenți la cum și pe ce cheltuiesc. Pun mai mulți bani deoparte, renunță la lucrurile neesențiale, cumpără mai puțin decât anul trecut. Multi au rămas fără locuri de muncă sau se tem că vor fi disponibilizați în condițiile în care pandemia a creat probleme majore în multe domenii de activitate. (…) În plus, mulți dintre români au investit deja, în perioada de lockdown, în reameanajarea locuințelor, fapt semnalat într-o analiză Frames și confirmat de rezultatele din piață”, afirmă experții.

Potrivit estimărilor companiei, vânzările totale de Black Friday se vor situa la nivelul de aprox. 240 milioane de euro, cu aproape 10 milione de euro sub rezultatul de vânzari din 2018 (250 mil.euro).