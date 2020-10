Brad Pitt și Nicole Poturalski s-au despărțit

La cei 56 de ani ai săi, Brad Pitt și Nicole Poturalski de doar 27 de ani s-au despărțit. Povestea de dragoste dintre actor și fotomodel s-a terminat iar toată presa internațională vuiește din cauza acestui subiect. Încă din luna septembrie ziarele internaționale anunțau că cei doi nu au viitor împreună.

Povestea de dragoste dintre Brad Pitt și fotomodelul Nicole Poturalski s-a incheiat. O sursă avizată a confirmat ruptura definitivă dintre Brad și Nicole, spunând că nu a fost o relație atât de serioasă cum a crezut toată lumea. Desi femeia model seamănă cu Angelina Jolie, a petrecut o vacanță cu actorul în sudul Franței. Dupa care femeia s-a întors la soțul ei, Roland Mary, in varsta de 68 de ani, care are un restaurant în Berlin, Germania.

Nu a avut niciodată de gând să divorțeze de acest bărbat împreună cu care are un copil, Emil, în vârstă de 7 ani. Nicole l-a cunoscut pe Brad chiar în restaurantul soţului ei, ”Borchardt”, din Berlin, în august, anul trecut. Starul cunoştea localul din 2009 când a filmat acolo ”Ticăloşi fără glorie”. Între actor şi fotomodel s-a înfiripat o idilă după ce ea i-a strecurat numărul său de telefon in buzunar. Soţul ei, Roland Mary, a fost însurat de mai multe ori şi are 5 copii. A refuzat să facă vreun comentariu despre iubirea soţiei sale cu Brad pentru ca au o relatue si o căsătorie deschisă.