Cântăreață celebră, de nerecunoscut după lupta cu demonii alcoolului! Transformare incredibilă – FOTO

Jessica Simpson a împărtășit o fotografie de pe vremea în care se lupta cu dependența de alcool în urmă cu patru ani. Cântăreața a fost deschisă cu privire la dependența ei și speră să-i inspire pe alții.

Vedeta le-a arătat fanilor amprenta pe care dependența de alcool și pastile a lăsat-o pe înfățișarea sa. Considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, Jessica Simpson este practic de nerecunoscut.

A fost o zi foarte specială pentru Jessica Simpson, întrucât cântăreața a sărbătorit 4 ani de abstinență. Luni, ea a distribuit o fotografie din dimineața zilei de 1 noiembrie 2017. „Această persoană din 1 noiembrie 2017 este o versiune de nerecunoscut a mea”, a mărturisit vedeta, care și-a dat seama în acel moment că trebuie să înceapă lupta pentru a-și recăpăta viața înapoi.

„Am avut atât de multă descoperire de sine de deblocat și de explorat”, a mai scris ea. Pe vremea aceea, Simpson era dependentă de alcool și lua pastile de slăbit, iar lucrurile s-au înrăutățit atât de mult încât a băut chiar și la evenimentele școlare ale fiicei ei. „Ca să fiu sinceră, eram epuizată. Cea mai grea muncă pentru mine era să accept că am eșuat. Nu dependența de alcool era problema. Eu eram. Nu mă mai iubeam. Acum am făcut pace cu fricile mele și am acceptat că anumite momente din viața mea pot fi și triste”, a mai spus Jessica Simpson, mamă a trei copii.

Jessica a povestit despre problemele ei în noua ei carte, Open Book. „Mă omoram singură cu atâta băutură și pastile. A fost ușor să renunț la alcool. Îl uram pentru că mă făcea să mă simt amorțită”, a mai spus vedeta.

Jessica Simpson a fost foarte deschisă în legătură cu dependența sa în speranța că i-ar putea ajuta pe alții ca ea.