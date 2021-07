Catrinel Sandu spunea că nu mai vrea căsătorie după divorțul de primul șot. Lucrurile s-au schimbat, iată, după ce l-a cunoscut pe Steve, un american ce i-a transformat viața la 180 de grade.

Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor şi-a refăcut viaţa alături de medicul Steve Schroeter, cu care s-a căsătorit religios weekendul. Evenimentul, organizat în mare secret, a avut loc în data de 17 iulie. Cei doi au pășit spre altar la Biserica Dichiu, de pe strada Icoanei, iar la ceremonie au participat nașii Carmen și Ștefan Giuros, fetițele lui Catrinel, Sarah și Lara, și băieții mirelui, Luke și Mark, dar și mama miresei, Mia Sandu, extrem de emoționată.

La eveniment au luat parte şi cei mai apropiaţi prieteni, printre care prezentatorul Cristi Brancu, alături de soţia lui, Oana Turcu, și de băiețelul lor, Tudor, dar și Letiția Pescariu, care este nașa fetițelor lui Catrinel, și Maria Marinescu, potrivit Click.ro.







Catrinel și Steve au făcut o ceremonie și în America, pe 11.11.2020, însă au ținut să facă și o nuntă ortodoxă.

Dacă discreția și eleganța au fost cuvintele cheie ale acestui moment, iată că acestea s-au regăsit și în ținuta miresei, care a fost una atipică. Nu volane, nu trene, nimic opulent, ci o rochie extrem de simplă, nuanță alb mascarpone, model pe talie, lungă încât să îi acopere genunchii, iar partea de jos a fost dintr-un material vaporos plisat. În biserică, mireasa și-a acoperit umerii cu un șal de mătase, acesta și inelul de logodnă, precum și verigheta, fiind singurele accesorii. Machiajul și coafura au fost simple, dar de efect. Mirele a optat pentru un costum bleu, cravată în aceeași cromatică și cămașă albă, mai scriu cei de la click.ro.

„Suntem foarte fericiți. Este un moment pe care îl așteptam foarte mult. Noi am făcut o ceremonie și în America, pe 11.11.2020, însă mi-am dorit foarte mult să fiu cununată și în religia noastră, ortodoxă. Rochia de mireasă mi-a ales-o Sarah, fetița cea mare. Am trecut pe lângă un magazin în America și mi-a zis și a avut dreptate. Am cumpărat-o și iată-mă în ea. Mi-a plăcut foarte mult modelul, e stilul meu”, a declarat Catrinel Sandu.