Ce nu a știut și nu i s-a spus Oanei Tache despre sarcină

Fosta vedetă din “Abracadabra” și din serialul “Pariu cu viața” a născut pe 1 august, un băiețel sănătos cu care a ieșit deja din spital. Așa că Oana Tache s-a apucat de scris și a publicat pe rețele de socializare un text în care a spus ce nu a știut ea despre sarcina de-a lungul celor nouă luni de zile cât a fost gravidă.

“Și zic să ne înțelegem, dacă nu există afecțiuni medicale sau gestationale care să te dea peste cap, nu depinde decât de cei din jurul viitoarei mămici și de ea ca lucrurile să se desfășoare cât mai normal, natural și să provoace mai multă bucurie decât suferință. Nicio sarcina nu seamănă cu alta – fii convinsă că oricât ai caută pe net, oricât ai discuta despre asta experiența va fi unică. Trăiește-o la maxim! Pe bune! Nu există sarcină fără stress – pe mine m-a prins în pandemie, am stat 3 luni în casă și când a trebuit să nasc tot sistemul medical e “în cap” Nu există sarcină perfectă – nu ține nici de vârstă, nici de condiție fizică, de niciun alt factor felul în care se vor desfășura cele 9 luni, dar ține minte! Orice ar fi și tu și bebe sunteți perfecți în felul vostru!

Nu există sarcină în care să ai 100% controlul – Nu încerca să controlezi. Nu e un task de serviciu! E viață! Și se poate schimba de la o zi la alta. Se poate întâmpla oricând ceva și atunci trebuie să fii convinsă că indiferent ce ar fi, va fi bine! Nu există varianta de naștere greșită! Fie că alegi să naști natural sau trebuie să faci cezariană, nu mai suntem pe vremea lui bunica să existe o singură variantă.

Avalanșa de info, termeni și denumiri – pregătește-te psihic – o să înveți ce înseamnă morfologia, aleze, landou, museline, lanolină, lohii și câte și mai câte. Plus denumiri de medicamente și ce fac ele sau ce urmează să faci tu cu ele. Plus tot ce ține de Celulele Stem!

Investigații medicale o droaie – Sarcina e un maraton! Pregătește-te că în ultimul trimestru, cel puțin să fii monitorizată de mai multe ori pe săptămână.

Medic bun – Contează foarte mult să realizezi de la început pe mâinile cărui medic încapi și să ai o relație foarte bună cu el/ ea. Eu o recomand pe dr. Oana Dorobanțu la Sanador sau Regina Maria din toată inima. Nu am văzut om mai implicat și mai aproape de fiecare pacientă.

Living on the edge cu adrenalină la maxim – Da, da, vei avea zile de ups and downs, zile când o să te simți ca în generală, sau zile când ți se va părea că te miști ca mamaie. Sau zile în care vei fi cea mai bucuroasă persoană de pe planetă și zile în care i-ai scoate cuiva ochii cu o furculiță! Relaxează-te! Își fac de cap hormonii! Și e normal!

Contracțiile… Oh, da! Toată lumea vorbește despre ele, toate lumea zice să le diferențiezi pe cele reale de cele false (Braxton Hicks), toate lumea zice să le numeri în travaliu. Hahaha! Ce glume! Dar când vine vorba să faci diferența între alea reale și alea false, crede-mă, îți prinzi urechile. Așa că ține legătură cu medicul aproape!

Atenție la neamuri! O să îți povestească toaaaaată lumea cum a fost când au născut bunicile, mătușile, mamele. Iar zoc, pregătește-te să afli chestii pe care nu țineai morțiș să le afli vreodată! Majoritatea sunt funny și sunt povești din alte epoci, când nașterile se făceau altfel, daaaar…nu lasa nicio poveste să te afecteze.

Falși prieteni/ sfaturi gratuite – așa cum e bine să îți construiești o barieră care să te apere de toți falșii prieteni care apar în perioada asta și mai cu seamă mămicile care oferă sfaturi gratuite sau care proiectează asupra ta experiențele proprii. Ia la mișto tot ce ți se pare că e exagerat sau că nu ți-ar face bine în perioada asta! #goodvibesonly

Să nu ai așteptări prea mari de la cei din jur. Nu mă refer la apropiați, ci la persoanele care ar trebui să îți cedeze locul în autobuz, să te lase în față la coadă sau să it idea prioritate pentru că EȘTI GRAVIDĂ! La noi, în România educația și bunul simă sunt aceleași dintotdeauna – slabă sau aproape deloc. Mie o singură doamnă mi-a dat locul ei la analize în 9 luni de zile, așa că nu te aștepta la nimic pe partea asta…

De reținut că e foarte important să te păstrezi pozitivă, optimistă și să “fii bărbată”! U can do it!”, a povestit Oana Tache pe blogul ei.