Ce transformare: Minodora a slăbit peste 25 de kilograme

Ani de zile îndrăgita solistă Minodora, pe numele ei de familie Muntean, care ani de zile a cântat sub pseudonimul “Minodora la Maxim” cântărea multe kilograme în plus. Zilele acestea solista a publicat niște fotografii cu ea în care apare extrem de slabă și nu mai aduce cu solistă care cânta pe vremuri manele.

Solista care acum arătă într-un fel anume acum ani de zile, acum este o nouă Minodora de 42 de ani, pe care poate mulți nu o recunosc când o văd. Solista care este soție și mamă, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care povestește ce a făcut că să arate atât de bine și cum a făcut. “Dragele mele doamne! M-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În Ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului.

Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin (pentru că nu poți datorită operației) însă, fffoarte des am început să mă îngraș… 8 kg!!! Nu mi-a convenit deloc!!! De anul trecut DIETĂ (încet dar sigur) AMBIȚIE!!! Trebuia… Ps: va arat și niște poze de anul trecut, dintr-o emisiune, unde am fost invitată cu soțul și băiatul… era 14 Fabruarie de Ziua Indrăgosților!”, a scris Minodora lîngă aceste fotografii. Diferența este vizibilă. Astfel că solista a slăbit peste 25 de kilograme.