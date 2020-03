Cine sunt și cum arată cei mai importanți bărbați din viața Andreei Esca

Una dintre cele mai iubite prezentatoare de știri de televiziune de la noi este Andreea Esca (47 de ani) care are o familie frumoasă. Vedetă are o căsnicie solisa cu Alexandre Eam și are doi copiii, un băiat și o fiica. Iată că Tabu îți spune cine sunt cei trei bărbați din viață vedetei de televiziune.

Primul bărbat din viața Andreei Esca este tatăl acesteia, Dumitru Esca, cel care i-a oferit tinerei o educație aleasă.

Apoi, în urmă cu 20 de ani, în 2000, Andreea s-a căsătorit cu Alexandre Eram care zilele acestea a împlinit 50 de ani. Vedetă a publicat pe 27 martie, de ziua soțului ei, un mesaj pe rețelele de sociazlizare lângă niște imagini adorabile cu el de când era tânăr. “Ți-am zis eu că n-o să fie ușor la 50, dar nu mă așteptăm chiar la asta. Și nici hastagul bepositive nu se prea potrivește. Happy Birthday, anyway”, a scris Andreea pe pagina ei de socializare. Și tot ea a povestit cum și-a cunoscut soțul.

„Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni și mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupă de vestimentația noastră la Pro TV pe vremea aceea și mi-a zis: «Știu eu, stă cu noi pe stradă. Sacourile voastre le facem la fabrică unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru». «Da», îi zic. L-a chemat și am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoștea pe omul care avea această fabrică. I-am zis Laviniei că dată viitoare când se duce la fabrică, să îmi spună și mie, că trebuie să merg neapărat. M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba …Apoi am auzit că pleacă în vacanţă și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: «Taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușă, că aveau și uși la fabrică aceea»”, spunea Andreea Esca. Apoi a văzut că nu se lasă, și-a văzut de treaba.

“La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață …Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Mariș, cu prietenul meu care mă adusese la Soți …Cum stăteam noi la masă, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez! L-am văzut și i-am zis că mi-a rămas dator, că nu a venit la jurnal. O să vin, a zis el. I-am spus eu când să vină și am plecat.Dar în ziua aia nu a venit! Atunci am zis: «Gata!». Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care își smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă.

Era chiar foarte haios scris. Și a două zi a venit după jurnal și m-a așteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant și, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a mai dezvăluit prezentatoarea de televiziune. Acum cei doi au doi copii, Alexia și Aris, un puști pe care l-ați văzut când era mic într-un videoclip de-al lui Marius Moga. Zilele trecute ea a publicat o imagine cu Aris pe care l-a tuns, căci dacă saloanele sunt închise, trebuie să o facă și pe asta.