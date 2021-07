Cristina Cioran, primele declaraţii după ce a născut prematur

Cristina Cioran a făcut primele declaraţii după ce a născut prematur o fetiţă. Travaliul i-a fost provocat de o toxiinfecţie alimentară, potrivit spuselor sale.

Deşi mai avea două luni până la termen, atât ea, cât și fiica ei, Ema, sunt în afara oricărui pericol la acest moment, însă vor mai rămâne în spital, micuța fiind la incubator.Vedeta a declarat la „Vorbește lumea’ că travaliul ei a fost declanșat după ce a făcut o toxiinfecție alimentară. După ce a realizat că situația se agravează, vedeta a sunat la 112 și a ajuns de urgență la Spitalul Municipal.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a declarat Cristina Cioran.

De asemenea, aceasta a spus că Alex Dobrescu, logodnicul ei, nu poate intra în spital din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus.

„Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea. Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur”, a mai spus vedeta.