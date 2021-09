Cum a apărut Emma Răducanu la premiera filmului „No Time To Die”

Emma Răducanu este noua senzație în tenisul feminin. Tânăra de 18 ani a câștigat US Open și nu-i de mirare că e invitată la numeroase evenimente mondene.

Jucătoarea de tenis a participat, marți seară, la premiera filmului „No Time To Die” și a atras toate privirile.

Emma a arătat ca o zeiță pe covorul roșu la premiera ultimului film din seria James Bond.

The premiere was a cavalcade of star power as rising superstar Emma Raducanu sparkled in a silver dress while Spice Girl Geri Horner, footballer Harry Kane, rappers Skepta, Stormzy, and Dave also showed up.



