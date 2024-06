Cum arată Dana Roba fără strop de machiaj, la un an de la tentativa de omor a fostului soț

Dana Roba a apărut nemachiată la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” cu scopul de a arăta lumii cum arată la un an de la tentativa de omor.

Acum, ea are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală pe care o va face, la toamnă, în Turcia, întrucât în România costă foarte mult, respectiv 50.000 de euro.

„Așa arăt nemachiată, nu-mi este rușine cu fața mea, nu sunt nici Kim Kardashian. Într-adevăr, arăt rău, fruntea mea arată îngrozitor. În septembrie o să merg la operații și anestezii. Au trebuit să îmi ia din coaste și să îmi pună în frunte. Vă dați seama, am trecut prin clipe foarte grele, dar Dumnezeu cred că va fi cu mine, același Dumnezeu care a fost cu mine când eram în baltă de sânge 7 ore și nu am murit. Tot la Acela mă rog în continuare să pună mâna pe mâna medicului să mă opereze El”, a declarat Dana Roba în cadrul emisiunii online.

Dana Roba recunoaște că este uimită și acum că a reușit să treacă peste ce s-a întâmplat în urmă cu un an, atunci când soțul său a încercat să o omoare cu un ciocan.

„Este un an în care Dumnezeu m-a binecuvântat! Faptul că sunt în viață și că sunt alături de copiii mei este cea mai mare binecuvântare. Eu sunt sigură că toate mamele îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru copii și pentru viață, dar eu îi mulțumesc în special pentru viața mea. Sunt obligată să mulțumesc înaintea lui Dumnezeu, mai mult de 100 de ori față de toate mamele. Înainte, dacă aveam ceva, mi se părea normal. Dacă făceam bani, mi se părea normal că fac bani. Dacă aveam copiii sănătoși, mi se părea normal că am copiii sănătoși.

În momentul când a venit iar necazul peste mine și am văzut moartea cu ochii, mi s-a părut o mare binecuvântare tot ce am avut și responsabil de faptul că sunt în viața e doar Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit și de medicii care m-au operat și clar Dumnezeu m-a pus pe mine pe picioare. Trăiesc acum fără niciun handicap, singurele probleme pe care le am sunt lipsa gustului și a mirosului. Mi-au zis fetele pe Instagram că ele nu ar vrea să trăiască fără gust și fără miros. Ba da, eu vreau să trăiesc fără gust și fără miros. Sunt oameni care trăiesc fără o mână și fără un picior, sunt oameni care trăiesc cu handicapuri mai mari ca ale mele, fără gust și fără miros, iar mâna dreapta da, când stau în picioare, mă doare. Mă doare palma, mă dor degetele, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un an binecuvântat și cred că va fi un an și mai binecuvântat”, a mai afirmat Dana Roba.

Sursa: Tabu.RO