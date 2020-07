Dana Săvuică a purtat ochelari de peste 160 de miloane lei în vacanța din Grecia

Fostul model și iepuraș Playboy a primit o ivitatie zilele trecute de a merge o săptămâna în Grecia, Creta, pentru a vedea care sunt condițiile de vacanță în plină pandemie. Dana Săvuică a acceptat oferta agenției Paralela 45 de a petrece o săptămâna pe insula elenă ca să vadă cum se protejează grecii. Iar vedetă a luat cu ea accesorii de milioane pentru a le promova.

Vedeta sexy de 50 de ani a acceptat oferta agenției de turism de a pleca în Creta, Grecia, pentru a vedea care sunt condițiile de vacanță în pandemie. Vedeta a văzut cu ochii ei cum au fost drumul cu avionul sau personalul hotelurilor unde a fost cazată care au respectat întocmai regulile de distanțare socială, toată lumea de la hotel, restaurante, taverne poartă măști, este dezinfectant peste

tot, igiena e ireproșabilă și mesele din restaurant sunt așezate la distanță la fel și sezlongurile de pe plaje. Toate spațiile din cadrul hotelului de la piscine, camere sau la restaurante erau curate. “Prima vacanță după pandemie, dar nu am resimțit atât de tare condițiile de siguranță care s-au impus și este foarte bine că au fost impuse. Nu am stat mult la corturile amenajate în față la

aeroportul Otopeni, care ne redirecționau către zboruri, distanța era respectată în aeroport, a mers mai repede, am purtat măști tot zborul, ceea ce era oblogatoriu. Ajunși în Grecia, Creta, nu a durat mult acel test de exudat făcut de medicii de acolo, singură neliniște era că poți primi un sms în 24 de ore că ai covid și că poți întra în carantină. Dar cei de la Paralela 45 au sugerat ca să stai linișitit, de

a face testul de acasă, care costă 120 de lei. Agenția m-au invitat în acest info trip să vedem noile reguli pe vreme de CoVid19″, ne-a povestit Dana Săvuică care nu s-a stresat prea tare. Vedeta ne-a povestit despre accesoriile pe care le ia cu ea în vacanță. “Când plec în excursii fac liste cu ținutele pe care le port, vreau să le și pozez în locuri exotice și pe care unele le și promovez. Am diverse

colaborări cu magazine fashion, mă uit și îmi aleg ținutele. Sunt sugestii de stil pentru femei, cele care mă urmăresc pe facebook sau instagram. La mine în bagaje am avut 14 ținute pentru 7 zile în Creta, având un program destul de complex în info trip. Să ai ținute multe ca să faci diverse combinații. Am avut la mine 8 perechi de ochelari de la Optik Galery care se potrivesc pentru fiecare ținută”,

ne-a povestit ea. Astfel că am aflat că ochelari de soare avuți la ea au fost în valoare de peste 165 de milioane de lei, însă nu merge mereu cu ei, căci doar i-a promovat și îi va restitui înapoi firmei respective. Dar am aflat care au fost prețurile acestora și firmele: cei de la Pomellato au costat 4250 ron, o alta tot de la Pomellato de 3200 ron, una de la Gucci de 2300 ron, alta de Dior 2200 ron, o

pereche de la Saint Laurent de 1900 ron, o altă pereche de Dolce&Gabbana de 1400ron și una de Miu Miu care costă 1360 ron. Testez și promovez ceea ce consider că duce la o creșterea a calitățîi vieții atunci am și eu parte de niște prețuri preferențiale pentru aceste produse pe care le promovez. Apoi le inapoiez”, ne-a spus ea. O apariție fierbinte am putea spune pentru fostul iepuraș Playboy intr-o

vacanță pe bune, mai ales că iubește Grecia. Și vedeta a realizat mai multe ședințe foto superbe pe care le puteti vedea și pe paginile ei de socializare, instagram și facebook.