Daniela Crudu a ajuns la spital după ce a fost bătută de iubit!

Fosta astistentă a lui Capatos și vedetă a unor emisiuni și reality-showuri a ajuns azi noapte la spital după ce ar fi fost bătută. Daniela Crudu sau Cruduța (30 de ani) a sunat la 112 dis de dimineață și a anunțat că este agresată de iubitul ei, “Polițiștii care au sosit la față locului au luat legătură cu persoană vătămată care și-a rezervat dreptul de a depune plângere la acel moment”, a anunțat Poliția Capitalei. potrivit Mediafax. Tânăra de 30 de ani a ajuns pe patul unui spital din capitală și este sub îngrijirea medicilor. În ultima luna Daniela a publicat imagini cu un presupus iubit, acesta fiind cel care se pare că a bătut-o pe fosta dansatoare și actula vedetă de televiziune.Tanara are un traumatism cranio-facial, entorsă de gleznă și o fractură de piramidă nazală, aceasta din urmă necesitând și o operație. Nu a depus inca plangere impotriva barbatului care a agresat-o dar are la dispozitie 90 de zile sa o faca.