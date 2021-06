De ce mâncarea rece ne face să mâncăm mai mult

Potrivit unui nou studiu, temperatura meselor noastre ar putea avea o influență asupra poftei de mâncare. Și contrar credinței populare, ar fi mai bine să mâncăm cald decât rece. Vă explicăm de ce.

Odată cu sosirea vremii frumoase, mesele reci au revenit pe mesele noastre. AAstfel că vom consuma mai des salate, brânzeturi, legume și alte feluri de mâncare neîncălzite. Dar sunt ele la fel de bune pentru sănătatea noastră precum preparate gătite? Potrivit unui studiu recent, publicat în Journal of Consumer Research, temperatura mâncării are o influență asupra stării noastre de sațietate. Consumul unei mese reci ne-ar schimba percepția asupra conținutului său de calorii și, prin urmare, ne-ar determina să mâncăm mai mult.

Mai multe calorii, grăsimi și carbohidrați

Pentru studiu, cercetătorii de la Școala de Management Grenoble (GEM) au analizat comportamentele alimentare a peste 2.600 de francezi, americani și brazilieni de toate vârstele. Oamenii de știință au observat că aproape o treime dintre participanții care optează pentru un fel de mâncare rece au consumat mai multe calorii (+ 31%), peste 37% ar mânca mai multe grăsimi, în timp ce circa 22% mai mulți carbohidrați.

Potrivit autorilor acestui studiu, sațietatea ar fi înșelată de consumul de alimente reci din cauza unei percepții calorice slabe asupra alimentelor. „În majoritatea culturilor, alimentele calde sunt considerate grele, pline de calorii și reprezintă o parte importantă a meselor principale. Această percepție provine din faptul că oamenii digeră mai ușor alimentele calde și se așteaptă să mănânce alimente calde. Mâncărurile calde sunt mai gustoase”, spune autorul principal al studiului, Amanda Pruski Yamim, dietetician și profesor de marketing.

Aceste observații ar putea fi benefice pentru persoanele cu probleme de greutate și/sau obezitate. Una dintre soluțiile propuse de cercetători ar fi adăugarea unui aliment fierbinte la o salată rece, pentru a evita consumul excesiv de alimente. O pulpă fierbinte de pui, de exemplu.