Delia a fost diagnosticată cu ADHD: „Am hârtiile”

Delia a dezvăluit că a fost diagnosticată cu ADHD, după ce, în urmă cu ceva timp, spunea în cadrul unui podcast că este sigură că suferă de această afecțiune, fără a fi consultat părerea unui medic.

Acum, artista în vârstă de 42 de ani a afirmat că a ajuns la un specialist, care i-a confirmat suspiciunile.

Cântăreața a făcut dezvăluirea în timpul celei mai recente ediții a emisiunii iUmor, al cărei jurat este. În timpul emisiunii, un concurent din Peru a afirmat că a fost diagnosticat cu ADHD, moment în care Delia a precizat că și ea suferă de aceași boală.

„Sunt peruan. Cred că Peru și România sunt două țări foarte asemănătoare. Oamenii sunt foarte asemănători. Știu că mulți oameni suferă de asta (n.r ADHD) în România, am văzut cum conduceți (nr. râde)”. Am fost diagnosticat cu ADHD – Tulburare de deficit de atenție. Ați fost diagnosticați? Eu am hârtiile (de la medic)”, a afirmat Mauricio Lombardi.

„Da! Și eu am hârtiile”, a reacționat Delia.

Delia a precizat că ADHD-ul o afectează în majoritatea timpului, dimțindu-se nevoită să fie tot timpul în milcare și să aibă multe activități. De asemenea, ea a recunoscut că îi este greu să se concentreze.

„Sunt bolnăvioară de ADHD, trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește, trebuie să fac multe lucruri.Nu sunt cu nimic mai specială. Sunt agitată dintotdeauna, nu am răbdare să fac anumite lucruri, nu pot să fac ce nu-mi place. La iUMor am foarte greu răbdare, s-a transformat puțin în rutină. Mai am noroc că mai vin oameni și vin cu un vibe nou și te agață în tot felul de chestii, se mai schimbă energiile”, a explicat artista în podcastul lui Gojira.

