Delia, val de critici după ce a cerut bani de la Guvern. Cum le-a răspuns trolilor de pe Internet

Mai mulți artiști din România cer Ministerului Culturii să le acorde un ajutor pentru lunile în care n-au urcat pe scenă. Delia s-a numărat printre artiștii care a făcut publică scrisoarea adresată Ministerului Culturii, iar fanii au certat-o pentru acest lucru. Ea a revenit, însă, și a explicat că nu vrea bani pentru ea, ci pentru oamenii din spate, pentru lucrătorii din industria spectacolelor, care n-au mai încasat niciun ban de luni de zile.

„NU ESTE DESPRE MINE! Este despre o întreagă industrie care s-a oprit! Despre instrumentişti, dansatori, sunetişti, tehnicieni, despre oamenii nevăzuţi din spatele scenei care fac lucrurile posibile la fiecare eveniment! Nu o să rămân indiferentă doar pentru că nu sunt la limita de jos a existenţei. E absolut NORMAL să susţin o asemenea petiţie pentru industria din care fac parte. Voi face asta în continuare. Împreună vom putea depăşi această perioadă”, a scris artista pe contul personal e socializare.

Iată doar o parte dintre comentariile făcute la postarea vedetei!

Nu vă e rușine să cereți bani statului, voi care vă lăfăiți în vacanțe de lux, în haine, adidași, poșete de firmă… la muncă cu voi, reprofilați-vă așa cum au făcut foarte mulți români care trăiesc cu minimul pe lună.

Delia, fără supărare, dar de câte ori ai renunțat la piscină, Maldive, Austria, orice, să vă organizați să ajutați lumea care acu` chiar au nevoie? Pt că îți spun sigur că sunt oameni care și-au dat ultimul ban pe-acea luna, să te vadă la concert. Ați ajuns într-un loc de unde nu mai vedeți in jos, la noi ăștia, de unde ați plecat și voi.

Delia… tupeu de borfaș!!! Tu ceri ca sa fie și artiștii incluși în schema de ajutor guvernamental, implicit și tu mare stea! Pe când aia cer salvarea industriei “live music”!

Până acum câteva luni te lăudai pe toate posturile TV cu vacanțele tale în cele mai exclusiviste zone. Nu ți-a rămas ceva mărunțiș?

Mesajul Deliei a venit la scurt timp după ce mai mulți artiști s-au unit pe rețelele sociale, promovând o scrisoare deschisă prin care solicită ajutor de la Guvern în această perioadă, când spectacolele sunt interzise.

„Domnului prim-ministru Ludovic Orban, domnului ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu, doamnei vicepremier Raluca Ţurcan, stimată doamnă, stimaţi domni, Am luat la cunoştinţă că Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a elaborat un proiect de schemă de ajutor de stat pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activităţi au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Însă am constatat cu surprindere că artiştii nu sunt incluşi în planul Guvernului. Citind cele cinci măsuri vizate în schema de ajutor de stat am observat că acestea se adresează doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri şi evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale şi stand-up comedy, vânzătorilor de bilete, librarilor şi editorilor, artiştii nefiind incluşi în niciuna dintre aceste măsuri”, se arată în scrisoarea făcută publică de mai mulți artiști din România.

Delia, ironică după valul de critici

Delia reacționează ironic la adresa celor care i-au adus critici după ce a semnat celebra scrisoare prin care artiștii din România cer ajutor financiar de la stat. Artista distribuit o postare prin care subliniază că astfel de pretenții nu au apărut doar în țara noastră.

„Alți “nesimțiți” au semnat petiția! “De muncă nu vă apucați și voi?” Meserii serioase, nu “hobby” bueei ăstiaa! Huoo!”, este mesajul care însoțește o serie de 3 fotografii cu fragmente din aricole ale presei britanice, unde sunt prezentați ca semnatari artiști precum Ed Sheeran, Coldplay, The Rolling Stones sau Cher.







Postarea artistei a creat din nou un adevărat război în comentarii.