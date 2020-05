Românca ce pune muzică șeicilor din Dubai, izolată din cauza pandemiei în hotelul unde Avicii a murit

Multe vedete de la noi sau din lume au fost testate atât pozitiv cât și negativ cu CoVid19 însă ce a pățit DJ Bia – Bianca Marciuc întrece toate poveștile din “1001 de nopți” care de multe ori păreau cusute cu ață albă. Românca mutată pe alte melaeguri pentru a fi DJ are o poveste de film cu întâmplările prin care a trecut și documente să ateste că i s-au făcut teste și că rezultatul a ieșit negativ.

Românca DJ Bia sau Bianca Marciuc are o poveste de film, cu multe detalii și fotografii și filmulețe. Încercăm să o redăm în

continuare și iată ce ne-a povestit vedeta care acum se află, din fericire, acasă în România. “În luna martie am intrat în carantină în Muscat Oman, pentru că am fost suspectă de CoVid19 cu simptome similare. Locuiam în hotelul în care Avicii și-a luat rămas bun de

la noi și ultima mea rezidență. Chiar cu o seară înainte de a se închide tot enterntainmentul în Oman, am avut un mic accident tragi-comic, parcă prevestitor. Ca niciodată m-am dezechilibrat și am picat de pe scenă în față publicului, ca în filmele de comedie,

cu picioarele în sus în tufișul plin de flori din spatele pupitrului de Dj. Motivul căderii mele a fost că techicianul care a aranjat cablurile a împins podiumul pe care stăteam când mixam, pentru că eu sunt mică la înălțime și a uitat să-l pună la loc. Drept urmare am călcat în gol, m-am dezechilibrat și accidentat la mână după care m-am prezentat la cabinetul doctorului din incinta hotelului ca să fiu

bandajată. Aveam simptome similare cu Corona, temperatura 37.5 grade, strănutam și aveam dificultăți în respirație, iar datorită faptului că am călătorit în Dubai în urmă cu câteva zile pentru un concert, au decis să mă bage în izolare. Ce a urmat după a fost ceva ce nu credeam că voi trăi în viața mea la acel moment. În următoarele 5 minute am fost escortată de două persoane îmbrăcate în salopete, cu ochelari din camera în care locuiam, într-o altă aripă a hotelului, unde am locuit două săptămâni singură.

Nu aveam voie să părăsesc camera, primeam mâncare de la room service și toți erau mascați ca în spitale. Iar pe ușa camerei în care am fost cazată aveam un mesaj în limba engleză, un avertisment că e posibil să fiu infectată. Intrarea etajului la care locuiam era blocată. Pedeapsa în Oman pentru părăsirea carantinei este 6 luni de închisoare. Asta s-a întâmplat când erau doar 33 de cazuri de Coronavirus. Felul în care această țară manageriază acest dezastru natural (sau cine știe poate e creat de mâna omului) este impresionat. Au închis aeroportul la primele 100 de cazuri iar persoanele care trebuiau să se întoarcă în țările mamă au fost escortate de avioane militare. Testul Corona este neplăcut și enervant, se recoltează probe din tractul respirator cu ajutorul unui tampon (băț)

de exsudat nasofaringian din gât și nas. A durat câteva zile până când am primit rezultatele testului. Am avut noroc să am parte de condiții extraordinare, o camera cu vedere la mare iar la 5.30 dimineața concert în exclusivitate de păsări exotice cu care împărțeam mâncarea primită de la room-service. Contractul meu a fost întrerupt, hotelul închis.

Îmi aduc aminte de cum se stingeau luminile de pe coridoarele masive în spatele meu pentru că am fost ultima care a locuit în Shangri La hotel (din cauza izolării), după care a fost pus spre folosință pentru persoanele infectate de Corona. După ce m-am întors în România, am intrat din nou în izolare două săptămâni, alături de cățelul meu de dată această”, ne-a povestit în exclusivitate Bianca Marciuc.