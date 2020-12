Elemente-cheie din moda Belle Époque: Gibson Girl, Audubon & Poiret

Pentru ce era renumită Gibson Girl? De ce a fost înființată organizația Audubon și ce legătură are ea cu lumea modei? Cine este creatorul care s-a luptat pentru emanciparea femeii? Să descoperim împreună câteva dintre elementele care au definit moda la începutul secolului trecut.

Minunata lume nouă

Primul deceniu al secolului al XX-lea este o perioadă plină de speranțe, așteptări și inovații. De-a lungul întregii Europe și a Americii de Nord efectele revoluției industriale transformă radical societatea occidentală.

Cultura rurală cedează în fața culturii urbane moderne. Efectele industrializării provoacă apariția unei noi clase — cea de mijloc — compusă din oameni de afaceri ambițioși și familiile acestora. De acum înainte, ei sunt gata să consume toate produsele pe care piața este în măsură să le ofere.

Totul în premieră

Este deceniul premierelor. În 1900, Expoziția Universală de la Paris prezintă primele filme cu sunet, motorul Diesel și telescopul. Totodată, le permite vizitatorilor să descopere un nou stil — Art Nouveau — care va acapara artele vizuale, decorative și chiar lumea modei.

Formele rotunde și voluptoase de inspirație vegetală declară război industrializării, promovând frumusețea și bogăția naturii. Linii curbate, ondulate și tentaculare evidențiază, într-o manieră spectaculoasă, obsesia pentru detalii și ornamentație încărcată.







În 1903, frații Wright efectuează primul zbor cu avionul la Kitty Hawk, Carolina de Nord. În același an, The Great Train Robbery, un film de doar 12 minute apare pe toate marile ecrane americane și intră în istorie ca prima peliculă cu un parcurs narativ coerent definit. Într-un răstimp de 5 ani, 10 000 de buticuri sunt transformate în săli de proiecție, anunțând debutul erei cinematografice moderne.

Idealul de frumusețe Gibson Girl

Înainte ca aparatul foto creat de Kodak (modelul Brownie) să devină accesibil maselor, ilustratorii schițează idealul de frumusețe al începutului de secol.

Charles Dana Gibson popularizează prima versiune a femeii ideale de la 1900: bine proporționată, cu ochi mari, trăsături fine și o podoabă capilară brună și bogată. Gibson Girl are un asemena impact încât, în 1900, revista Life publică un foileton de benzi desenate cu aventurile cotidiene ale femeii devenite mit.









Mereu în pas cu moda, Gibson Girl are o siluetă clepsidră, partea superioară fiind strânsă până la refuz într-un corset. Poartă fuste lungi și bluze strânse pe corp. Părul este strâns deasupra capului într-o coafură flamboaiantă, care îi conferă înălțime și prestanță. Adesea, pălăria nu lipsește din ținuta lui Gibson Girl, iar borurile ei sunt ornate cu pene de păsări exotice. Acest stil vestimentar se răspândește atât de repede încât, în 1905, catalogul Sears, Roebuck and Co. propune 150 de modele diferite de corsete.

Etica în moda vremii

Penele de struț și de egretă sunt preferate celor de ciocârlie, porumbel și pitulice datorită rarității și exotismului lor. Cu toate acestea, nu toată lumea îmbrățișează cu entuziasm această tendință crudă pentru speciile de păsări cu penaj încântător.

De pildă, înființarea asociației Societatea Națională Audubon se întemeiază pe protestul împotriva masacrului produs în rândul oviparelor zburătoare, considerând această modă o manieră deloc scrupuloasă de a face profit. Organizația non-profit Audubon există și astăzi, fiind dedicată exclusiv conservării tuturor speciilor de păsări și a habitatului lor.

Bărbați trași la indigo

Bărbații poartă costume care urmăresc linia corpului. Ziua, aleg un melon, o pălărie tare din fetru creată în secolul anterior de londonezii Thomas și William Bowler, iar seara abordează o ținută cât se poate de clasică. Hart Schaffner Marx, un croitor din Chicago, începe să propună modele de costume „standard”. Moda pentru bărbați se orientează rapid spre producția în masă.

La polul opus, moda pentru femei se pregătește să cunoască schimbări revoluționare apărute odată cu propagarea ideilor și principiilor lui Paul Poiret, un protejat al creatorului parizian Charles Worth.

Fără constrângeri

Sigur de necesitatea unei noi viziuni asupra modei feminine, Paul Poiret deschide un salon la Paris în 1903. Inspirate de orientalism, creațiile sale sunt cu adevărat radicale: kimono-uri pe post de mantouri de seară, turbane, pantaloni tip harem (șalvari) și, fără îndoială cel mai mare șoc, silueta eliberată de corset.

Poiret, în ochii contemporanilor săi, este perceput ca un avangardist, așa că va fi nevoie să aștepte aproape zece ani pentru ca această piesă vestimentară, care a torturat corpul feminin de-a lungul secolelor, să devină derizorie.

Din pricina îngrijorării că modelele de corset cu șiret foarte strâmte și foarte în vogă la jumătatea secolului al XIX-lea ar putea fi vătămătoare, este inventat corsetul în S. Acesta din urmă proiectează torsul în față, iar șoldurile în spate, punând mai multă presiune pe abdomen. Corsetele de acest tip au fost lansate în 1900, înainte de a fi înlocuite de corsetul lung. N-a mai durat mult până la apariția brâului.