Elena Merişoreanu, anunţ dureros despre starea de sănătate a lui Jador

Elena Merişoreanu a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Jador după ce manelistul a anunțat că se va retrage din muzică la finalul acestui an, din cauză că este grav bolnav.

Cântărețul de manele a fost acuzat că foloseşte, de fapt, o strategie de promovare, dar Elena Merişoreanu, una dintre apropieatele acestuia, consideră că boala este reală.

„Nu are motive să facă strategii! Este un băiat foarte responsabil prin ceea ce face. El, din generația tânără, e pe val. Nu are motive să facă strategii. Cei care vorbesc aiurea să știți că vorbesc fără temei pentru că el nu face asta. Zic alții că, vai, e strategie! Nu e nicio strategie. El are prea multe oferte ca să facă așa ceva. Cântă în țară, în străinătate. Pentru mine el este un băiat cuminte și mă rog pentru el că este tânăr”, a declarat Elena Merișoreanu pentru wowbiz.ro.

Artista îl consideră pe Jador „un bun prieten” și îl vede ca pe propriul copil. „I-am spus că este un băiat puternic și că la vârsta lui nu se poate să se dea bătut. I-am spus că fie pozitiv. Era încrezător, dar și puțin așa în dubiu. L-am încurajat! El este un bun prieten, este ca un copil. El, întotdeauna, chiar dacă ne vedem mai rar, vorbim la telefon. Este un băiat extraordinar, un băiat atât de cuminte și un băiat care nu a irosit banii, și-a ajutat familia, și-a cumpărat casă”, a mai spus interpreta de muzică populară.

Sursa: Tabu.RO