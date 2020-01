Eminem, piesă nouă, dar incomodă pentru victimele atacului cu bombă de la Manchester Arena

Eminem s-a comparat cu Salman Ramadan Abedi, atentatorul sinucigaș care a ucis 22 de persoane pe Manchester Arena în timpul unui concert de-al Arianei Grande, din 2017.

În noua sa piesă, Unaccommodating, extrasă de pe noul album Music to Be Murdered By, spune: „But I’m contemplating yelling ‘bombs away’ on the game / Like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting.”

Este a doua oară când rapperul face referire la atacul sângeros de pe Manchester Arena în versurile sale. În 2018, Eminem spunea:

„Squashed in between a brainwashing machine

Like an Islamic regime, a jihadist extreme radical

Suicide bomber that’s seeing

Ariana Grande sing her last song of the evening

And as the audience from the damn concert is leaving

Detonates the device strapped to his abdominal region

I’m not gonna finish that, for obvious reasons”.

Mama unei adolescente de 15 ani, ucisă în atac, numește piesa „dezgustătoare” și „lipsită de respect”. În aceeași piesă, rapperul se compară și cu Saddam Hussein și Ayatollah Khomeni și face referire la atacurile din 11 septembrie: „Look at how I’m behaving me, they want me gone away / They wanna JonBenet me, I’m unaccommodating.”

Eminem este considerat „dezgustător” și „patetic”, deși artistul dorește de fapt să se laude că are impact asupra hip-hop-ului. „Parcă nu ar da doi bani pe muzica Arianei Grande și a lui Justin Bieber și spune lucruri dezastruoase despre alte celebrități”, a scris mama unei victime, pe Twitter.

Ce e surprinzător e faptul că tocmai el, Eminem, a donat o sumă uriașă pentru victimele atacului terorist de la Manchester. Rapperul, care în mod normal nu este activ pe rețelele de socializare, și-a mobilizat fanii de pe Twitter și a strâns peste 1,8 milioane de lire sterline, special pentru a ajuta familiile celor 22 de oameni uciși în atentatul din Manchester, dar și pentru victimele internate în spital. El le-a scris fanilor: „Săriți și voi în ajutorul victimelor din Manchester și a familiilor lor, faceți o donație la @BritishRedCross și @MENnewsdesk!”

Alături de alte celebrități, cum ar fi Justin Timberlake, Eminem a sărit în ajutor pentru strângerea de fonduri. Eminem, care are peste 20 de milioane de urmăritori pe Twitter, a donat și el o sumă consistentă din contul său.

Rapperul american Eminem a lansat un nou album, intitulat Music To Be Murdered By. Discul include colaborări cu Ed Sheeran, regratatul Juice WRLD, Black Thought, Q-Tip, .Anderson Paak, Young M.A., Royce da 5’9″ și alții. Primul single, intitulat Darkness, abordează subiectul armelor în SUA. Videoclipul imaginează atmosfera din camera de hotel din Los Angeles în care se afla Stephen Craig Paddock, individul care a comis cel mai sângeros atac armat din istoria Americii. La 1 octombrie 2017, în jur de 60 de persoane au fost ucise și alte 500 au fost rănite după ce agresorul și-a descărcat arma de la geam asupra participanților la un festival de muzică.