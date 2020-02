Exclusiv! Andra ar putea colabora cu un solist internațional

Fermecătoarea solistă şi vedetă de televiziune va avea un an plin din punct de vedere muzical căci are deja pregătite o mulţime de concerte şi turnee în ţară şi străinătate. Andra (33 de ani) încearcă şi îi reuşeşte să îmbine viaţa de familie cu cariera şi le face pe amândouă chiar foarte bine. Fanii ei aşteaptă cu nerăbdare fiecare piesă sau videoclip, iar de curând Tabu a aflat că solista este posibil să mai pregătească o colaborare internaţională. Astfel că după ce a cântat cu Pachanga, Descemer Bueno, David Bisbal sau Enrique Iglesias, iată că se aude că acum Andra ar putea avea parte de o nouă colaborare. Am aflat prin intermediul unei surse apropioate solistei că un cântăreţ, compozitor şi actor brazilian iubeşte muzica pe care Andra o face şi şi-ar dori foarte mult o colaborare cu românca noastră.

Este vorba de Rodrigo Massa (33 de ani) care vrea cu orice preţ să cânte cu Andra. “Rodrigo vrea să ia legătura cu stafful solistei, cu impresarul sau cu cei de la casa de discuri care se ocupă Andra. Este hotârât să lucreze cu vedeta noastră după ce i-a ascultat mai multe melodii şi a vizionat mai multe spectacole cu ea. Are foarte multe în comun cu Andra, el fiind chiar şi prezentator de televiziune. Probabil că în cel mai scurt timp vor apărea veşti despre o posibilă colaborare între cei doi. El vrea, fanii vor şi ei, să sperăm că şi Andra şi echipa ei vor avea timp de o astfel de colaborare”, ne-au povestit surse apropiate solistei. Fanii au început deja să facă colaje cu cei doi şi să le publice pe internet ca să-i convingă că le stă foarte bine împreună.

Ce proiecte are Andra anul acesta?

Vedeta ne-a povestit ce pregăteşte pentru 2020 dar a păstrat surpriză detaliile despre viitoarele colaborări. „2020 este un an plin. Pe lângă filmările de la emisiunea unde sunt jurată am numeroase repetiții pentru „Pasión”, un spectacol de muzică latino ce va avea loc pe 4 si 5 aprilie la Sala Palatului. Va fi ca un carnaval, cu super invitați speciali, cu reggaeton, R’n’B, latino-pop, mult dans și efecte vizuale care te vor transpune în universul din Rio de Janeiro. Lucrez și la un nou single, mi-e dor să filmez un videoclip. În următoarea perioadă voi călători în Europa împreună cu echipa mea pentru că spectacolul „Tradițional” va urca pe mai multe scene din orașe în care trăiesc mulți români.

Prima noastră oprire va fi în Italia, la Padova pe 1 martie. Anul acesta vreau să continuu să ofer fanilor mei spectacole complexe care să fie văzute pe cât mai multe scene din țară și din străinătate. Cred că aceasta este etapa următoare pentru mine după mulți ani de succese la radio și vănzări de albume. Vreau să ofer experiențe multi-sezonariale, ca publicul să se bucure de muzică, dar și de dans, de activări creative, de surprize. Pun în scenă „Pasión” dar continuu și cu Live and Crunchy și turneul Tradițional. Pe 1 Decembrie 2020 pot să vă spun că voi fi la Cluj-Napoca, la Arena BT, unde voi inaugura spectacolul „Tradițional 2”: cu un nou playlist, noi costume și noi invitați”, a povestit Andra pentru „Tabu”.