Gestul lui Michelle Obama pentru copiii aflați în izolare

Michelle Obama le va citi copiilor aflați în izolare în contextul pandemiei de Covid-19. Fosta primă Doamnă a SUA a lansat o serie de emisiuni online dedicată celor mici, împreună cu postul TV american PBS Kids și Penguin Random House, editura care a publicat cărţile scrise de Michelle Obama.

Seria de emisiuni a debutat luni cu o lectură a poveștii Gruffalo, scrisă de Julia Donaldson și publicată pentru prima oară în 1999. Noua producție va continua cu alte titluri cunoscute din literatura americană pentru copii, There’s a Dragon in your Book, Miss Maple’s Seeds și O omidă mâncăcioasă, de Eric Carle.

„Mondays with Michelle Obama”, difuzată de la ora locală 12.00 (19.00, ora României) va continua până pe 11 mai şi poate fi urmărită pe pagina de Facebook şi contul de YouTube al PBS Kids, dar şi pe pagina de Facebook a Penguin Random House.

„Din copilărie, îmi plăcea să citesc cu voce tare, iar când am devenit părinte am simțit o mare bucurie când am împărțit magia poveștilor cu copiii mei”, a spus Michelle Obama, potrivit The Independent.