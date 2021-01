Gigi Hadid a dezvăluit numele unic al fetiței sale

Fotomodelul Gigi Hadid a dezvăluit, în sfârșit, numele fetiței pe care o are cu Zayn Malik. Micuța de 4 luni se numește Khai.

În cele patru luni de când a născut-o pe fiica sa, supermodelul în vârstă de 25 de ani s-a abținut să împărtășească publicului numele copilului ei și să posteze fotografii cu fața acestuia pe social media.

Gigi Hadid a anunțat în sfârșit cum se numește fetița actualizându-și biografia de pe Instagram cu „mama lui Khai” (Khai’s mom).

De îndată ce frumoasa blondină și-a schimbat biografia pe Instagram, fanii au început să caute o potențială semnificație din spatele numelui.

Conform Evening Standard, Khai înseamnă „cea aleasă”, „regalitate” sau „nobilime” în arabă. Tatăl lui Gigi Hadid, Mohamed Hadid, este de origine palestiniană, iar tatăl lui Zayn Malik, Yaser Malik, este britanic de origine pakistaneză.

De asemenea, este posibil ca aceștia să-și numească fiica după unele dintre femeile din familia supermodelului, a subliniat E! News. Bunica paternă a lui Gigi se numea Khairia Daher Hadid, iar sora sa mai mică – Bella – se numește Isabella Khair Hadid.

Totuși, ea nu a confirmat semnificația din spatele numelui lui Khai.

Se pare că Zayn Malik i-a adus deja un tribut permanent fiicei sale tatuându-și numele pe încheietura mâinii, în arabă.

It seems that Zayn has gotten a new tattoo of his daughter’s name خاي(Khai) on his wrist. pic.twitter.com/qBfkdUWj0p