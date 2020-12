HAVASI ⎪ Online Live Concert Show

Pe 29 decembrie, de la ora 21 (ora României), HAVASI, unul dintre cei mai faimoși pianiști contemporani, va susține un concert live la Budapesta. Evenimentul va fi disponibil în regim de live streaming, iar toți cei care îi îndrăgesc muzica se vor putea bucura atât de piesele cunoscute, cât și de noile sale compoziții, create în timpul pandemiei.

În ultimii ani, pianistul HAVASI a devenit cea mai mare senzație a arenelor sportive și a sălilor de concerte din Europa. Un artist devenit fenomen al muzicii și un pianist iubit de milioane de oameni, HAVASI le pregătește fanilor săi o nouă surpriză la sfârșit de an. Pe 29 decembrie, artistul va susține un concert online spectaculos, din care nu vor lipsi tobele japoneze, soliști de coarde și cântăreți de operă.

Premieră mondială

Concertul va fi transmis live de la Arena Sporturilor din Budapesta cu ajutorul a 20 de camere și al tehnologiei de transmisie de ultimă generație, începând de la ora 21 (ora României). HAVASI își va interpreta cele mai îndrăgite piese și va fi pentru prima oară când își va prezenta cele mai recente compoziții, pe care le-a creat în timpul pandemiei.

Informații despre bilete

Cumpărătorii biletelor vor putea accesa concertul online pe computerele sau dispozitivele lor mobile, folosindu-și adresa de e-mail și parola. Un bilet doar pentru transmisiune costă 48 RON, iar fanii artistului își pot achiziționa și pachetul Gold, în valoare de 72 RON, care le va permite să descarce atât albumul Best of Symphonic pe două CD-uri, cât și filmul concertului Best of Symphonic la calitate HD.

Pentru mai multe informații: HAVASI GLOBAL LIVE STREAM