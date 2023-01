Incalzire cu lemne sau cu energie electrica?￼

Cand vine vorba de tipul de incalzire pe care-l alegi pentru caminul tau, exista diverse optiuni in ziua de astazi prin care poti asigura confortul termic in interior. Atunci cand stabilesti tipul de dispozitiv si combustibil, trebuie sa tii cont de tipul cladirii in care locuiesti, dimensiuni si daca ofera posibilitatea evacuarii fumului in exterior. Asadar, in cazul in care locuiesti la apartament sau intr-un spatiu mai redus dintr-o cladire rezidentiala, iti recomandam sa optezi pentru un dispozitiv care foloseste un alt tip de combustibil decat cel lemnos, cum ar fi echipamentele decorative sau pe curent electric.

Pe de alta parte, daca dispui de o casa si ai posibilitatea construirii unui horn si asigurarii unei evacuari in siguranta a gazelor arse din dispozitivul tau, un semineu pe lemne este solutia perfecta pentru incalzirea intregii locuinte! In cele ce urmeaza poti descoperi trei solutii termice diferite, potrivite atat pentru amplasarea la casa, cat si la bloc, si pe care le poti achizitiona direct din catalogul online PE FOC:

SEMINEE PE LEMNE

Cu un semineu pe lemne profesional nu vei beneficia doar de confortul termic dorit in locuinta ta, ci si de un element decorativ inedit si o ambianta deosebita. Descopera selectia de focare seminee pe lemne cu tehnologie moderna de fabricare si care pot fi utilizate in constructia oricarui tip de semineu – de la modelele mai ieftine si economice, modele profesionale (gama PRO) si pana la produsele premium cu amplasare pe colt si materiale de calitate superioara!

SEMINEE DECORATIVE

Daca locuiesti la apartament si vrei sa ai parte de confort termic in locuinta ta cu ajutorul unui echipament de incalzire, atunci gama de seminee decorative din cataogul PE FOC e ceea ce cauti. Opteaza pentru un semineu decorativ profesional din modelele amplasate pe colt sau construite in rigips, si care folosesc diverse tipuri de combustibil: bioseminee, seminee pe gaz sau seminee electrice.

Datorita tehnologiei avansate de fabricare te bucuri de un consum redus si de un sistem care inlocuieste in mod inedit clasicul semineu pe lemne.







SEMINEE ELECTRICE

Una dintre cele mai cunoscute variante de semineu decorativ pentru apartamente este data de semineele electrice. Achizitionand un semineu electric din oferta PE FOC beneficiezi de foc garantat cu ajutorul tehnologiei avansate de fabricare. Prezinta, de asemenea, avantajul unei utilizari conforabile datorita telecomenzii, timerului, afisajului reglabil si termostatului, toate incluse in kitul de semineu electric.

Sunt o alternativa excelenta la traditionalul semineu pe lemne si ofera posibilitate de amplasare in orice tip de spatiu, in perete sau pe colt, la costuri minime de intretinere.



Fie ca locuiesti la apartament sau la casa, catalogul PE FOC vine cu variante deosebite de incalzire pe lemne, pe bioetanol, gaz sau pe energie electrica! Consulta oferta bogata si alege modelul ideal de semineu pentru locuinta ta. Te bucuri de consultanta gratuita la orice produs de interes, precum si de transport garantat oriunde pe teritoriul tarii.