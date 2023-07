Întâlnirea magică dintre poezie și melodie: Povestea lui Cristian Harhătă, interpretul de muzică populară și scriitorul care aduce iubirea la viață

Interpretul de muzică populară și scriitorul Cristian Harhătă, pe care îl știți ca și concurent și de la emisiunea ”Batem Palma”, prezentată de Cosmin Seleși, are parte de povești de iubire transpuse în versuri și melodii iar despre toate acestea ne-a povestit într-un interviu exclusiv

Tabu: Ați menționat că sunteți interpret de muzică populară și scriitor. Ne puteți spune mai multe despre aceste două pasiuni ale dumneavoastră?

Cristian Harhătă: Da, sunt extrem de pasionat de muzica populară și de scris. În adâncul sufletului meu, există un cântec al inimii, iar acel cântec își găsește ecoul în muzica populară. Când sunetele mele se ridică într-un cânt, simt o conexiune profundă cu rădăcinile mele, cu tradițiile și cu strămoșii mei. Fiecare notă vocală își găsește drumul spre ascultători, purtând cu ea poveștile și emoțiile unei întregi comunități. Sunetul clar al vocii mele străbate timpul și spațiul, aducând vieții și trăirilor noastre o culoare specială. Fie că e vorba de bucurie, de dor sau de melancolie, muzica populară devine limbajul prin care transmit înțelesul și profunzimea experiențelor noastre. Cântul muzicii populare mă leagă de tradițiile străvechi și de frumusețea lor nemuritoare. E ca o călătorie în timp, în care resimt prezența și înțelepciunea strămoșilor mei. Aceasta este muzica care îmi aduce aminte de povestile bunicilor, de jocurile în sat, de sărbătorile cu veselie și ospitalitate. În acordurile muzicii populare, simt bucuria și energia vieții autentice. Mă regăsesc în notele înveselitoare ale dansurilor, în ritmurile vesele care îmi fac picioarele să se miște într-un dans spontan. Mă simt în mijlocul unei comunități, înconjurat de prieteni și de oameni cu sufletul plin de pasiune pentru tradiții și pentru viață.

Muzica populară nu este doar o formă de expresie artistică pentru mine, ci un mod de a-mi conecta sufletul cu trecutul și cu prezentul. Este un mod de a aduce în viața mea acel farmec autentic și o adiere a vremurilor demult apuse. În fiecare notă și fiecare vers, găsesc o parte din mine, o parte din identitatea mea și a celor care m-au precedat. Astfel, muzica populară nu este doar o pasiune, ci o chemare a sufletului. Îmi amintește că suntem oameni și că avem nevoie să ne conectăm cu rădăcinile noastre pentru a înțelege cine suntem cu adevărat. Muzica populară mă învață să prețuiesc și să păstrez valorile autentice și să transmit mai departe această comoară culturală.

Pe de altă parte, scrisul a devenit o pasiune înrădăcinată în sufletul meu odată cu dorința de a scrie versuri pentru melodiile pe care le interpretez. Am descoperit plăcerea de a crea poezie și de a transmite emoții prin cuvinte. Astfel, am scris și publicat o carte de poezii de dragoste intitulată “Am atâtea să îți spun”, în care încerc să exprim complexitatea sentimentelor și să aduc dragostea în inimile cititorilor.

Ne-ați menționat că sunteți invitat des să cântați la lansările de cărți în Iași, la Casa Cărții. Cum v-a influențat acest lucru dorința de a scrie cărți?

Participarea la lansările de cărți în Iași a fost o experiență minunată. Atmosfera creată acolo, pasiunea și entuziasmul oamenilor pentru literatură m-au inspirat și m-au încurajat să explorez și mai mult acest domeniu. Interacțiunea cu cititorii și cu alți autori talentați m-a încurajat să-mi dezvolt abilitățile de scriitor și să îmi împărtășesc creațiile cu publicul. Astfel, am simțit că am ceva de spus și că pot transmite mesaje importante prin ceea ce scriu.

Despre ce subiecte tratați în cartea dumneavoastră de poezii “Am atâtea să îți spun”?

Cartea mea de poezii, “Am atâtea să îți spun”, se concentrează asupra temei iubirii. Încerc să explorez diversele aspecte ale dragostei, de la primele emoții resimțite în copilărie și adolescență, până la complexitatea relațiilor de maturitate. Am dorit să abordez aceste subiecte într-un mod ușor de înțeles, astfel încât dragostea să poată fi resimțită și de cititorii mai tineri, inclusiv de copii. Consider că dragostea este un sentiment universal și că ar trebui să fie pe înțelesul tuturor.

Dacă am deschide volumul dvs de poezii și am naviga prin pagini, unde ne-ați sugera să ne oprim pentru a simți cu adevărat esența și profunzimea creativității tale?

Pot spune că această poezie a fost inspirată de o persoană specială în viața mea. Într-un mod poetic, am încercat să transmit frumusețea și complexitatea unei relații prin intermediul buzelor acelei persoane. Mi-am dorit să surprind tandrețea, pasiunea și chiar contrastele din această legătură și vă recomand să citiți “Buzele alea”.

Buzele alea

În atingeri ai blândețe,

Cu degete de catifea,

Iar pe buze ai tandrețe,

Ți-am gustat și dragostea

Și era puțin sărată

Asemeni mării albastre

Dar și dulce câteodată

Când făceai dezastre

Tu… catastrofe provocai,

Și-mi taiai grăbită calea,

Și adesea îmi zâmbeai

Ah… tot cu buzele alea. Cristian Harhata

Ați menționat că sunteți și interpret de muzică populară. Cum ați reușit să combinați muzica și poezia în creațiile dumneavoastră?

Muzica și poezia sunt două forme artistice care se completează reciproc în viața mea. De multe ori, când compun o melodie, versurile vin în mod natural, iar atunci când scriu poezii, melodia parcă se aude în fundal. Am scris multe dintre versurile mele și le-am transpus în melodii pe care le interpretez. Astfel, pot să exprim în același timp emoțiile prin cuvinte și prin muzică. Cred că această combinație între poezie și muzică adaugă o dimensiune specială creațiilor mele și le face mai puternice în transmiterea mesajelor pe care doresc să le împărtășesc.

I-a dedicat bunicului o piesă cu videoclip

Dacă nu ați văzut până acum videoclipul lui Cristian Harhată aka Cristian din Iași la piesa ”Așa bunicu’ meu spunea” e momentul să o faceți. ”Toți cei din videoclip sunt actori, nu suntem rude. Diana Crăcană e cântăreață de muzică populară, a apărut la ”Next Star” la 12 ani, iar bunicii au fost jucați de soții Apopei Radu și Genoveva de la ansamblul de dansuri Vlăstarii lui Enescu din Botoșani. Am filmat o zi întreagă, de dimineață până seara iar filmările au avut loc în Gura Humorului în locația La roata”, a spus Cristian. Care are multe amintiri legate de bunicii săi de care își aduce aminte cu mare plăcere. ”Bunicii mei m-au crescut de la 3 saptamani si ascultau muzică populară de când eram eu mic. Eu ascultam toate genurile muzicale mai puțin muzică folclorică. M-am apucat de muzică populară în anul 2020, în pandemie, când am început sa studiez serios muzica folclorică. Bunicul meu, din păcate, era deja trecut în neființă. Am regretat mereu ca nu m-a văzut bunicu în costum popular. Acum doi ani am avut filmări Pascale la București și în urma discuției cu interpretul Cornel Borza, acesta mi-a sugerat ca ar fi bine sa îmi compun o melodie. Îmi compun singur textele, dar instrumentalele le fac cu compozitori. Totuși în acea dimineața după filmări ajuns în Iași venind de la gară spre casă la ora 4 dimineața, în 20 de minute am compus această piesă acapella, gândindu-mă la bunicul meu cum mă punea sa “fur” băutura din beci pe la 4 anișori pentru a o aduce pe ascuns față de bunica. Pana într-o zi când i-am zis ca m-am saturat de furat. Azi mă veghează din cer și sper că este mândru de mine!”, a povestit solistul.

Sursa: Tabu.RO