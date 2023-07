Cum s-a schimbat viața Anei Morodan după accidentul pe care l-a provocat în luna martie

Ana Morodan și-a deschis sufletul și a vorbit, pe pagina personală de Instagram, despre cum îi decurge viața după incidentul neplăcut. Vedeta a dezvăluit că face terapie și că urmează cu strictețe un plan alimentar care a fost conceput pentru a răspunde nevoilor pe care le are organismul său.

„Am intrat la terapie. Îmi încep dimineața cu micul dejun, pe care eu nu obișnuiam să-l mănânc niciodată. Iaurt sau sana, anti stress superfood mix, fulgi de drojdie bio activă, psyilium, miez de dovleac fără sare, semințe chia, semințe de floarea soarelui crude, semințe de cânepă. Toate astea le mixez împreună.

Regimul a fost făcut special pentru mine de doctor Albu, în funcție de carențele pe care le am în organism. Am făcut analize. Mai consum și o lingură de miere pe stomacul gol, asta m-a învățat mama mea, iau o miere cu usturoi negru”, le-a povestit Ana Morodan fanilor.

Încearcă să mănânce alimente cât mai puțin procesate și să stea departe de excesele de orice fel. În plus, Ana a recunoscut că în ultima perioadă ajungesese să fie dependentă de calmante pentru a putea face față stărilor cu care se confrunta.

Ana Morodan a recunoscut că devenise dependentă de pastile

Totul a început cu o pastilă, însă în timp a dezvoltat imunitate la ce lua și a început să crească doza. În tot acest timp s-a mințit singură să are situația sub control și că nu este nimic în neregulă cu ea.

„Prima dată când am luat un calmant a fost când mama mea a fost diagnosticată cu șapte metastaze. Țin minte că toată frica și toată anxietatea pe care le-am simțit atunci s-au disipat.

Apoi am uitat, dar am trecut prin crize personale, prin doliu reprimat, pentru că eu aveam de lucru, și am mers la doctor pentru o rețetă de calmant. Am început să iau conform rețetei, până când, într-o zi, nu și-a mai făcut efectul. Apoi am început să iau mai mult.

Dar corpul dezvolta rezistență și am început să iau și mai mult, mai mult decât scria pe rețetă. Adicția se instalează foarte ușor, ajunsesem chiar să cred că eu sunt cool, că iau un medicament de la farmacie și nu mă droghez ca alții, asta cumva îmi legitima acțiunea”, a povestit Ana Morodan.

Sursa: Tabu.RO