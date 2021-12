Iron Maiden vine în România! Când va concerta trupa

Un mare concert se anunță pentru anul viitor. Celebra trupă britanică de heavy metal Iron Maiden va concerta la București pe 26 mai 2022.

Spectacolul va avea loc la Romexpo, în aer liber. Cele 15.000 de bilete vor fi puse la vânzare din data de 6 decembrie 2021, de la ora 10:00, în rețeaua IaBilet.ro.

Concertul Iron Maiden va vea loc în cadrul turneului „Legacy”, ce va cuprinde piese de pe noul album de studio, lansat în această toamnă, „Senjutsu”, dar și cântece cunoscute publicului larg. Inițial, „Legacy” a fost programat pentru 2020, dar a fost anulat, din cauza restricțiilor anti-COVID.

Rob Smallwood, managerul trupei, promite un mare show

„Suntem încântaţi să adăugam la acest turneu câteva dintre marile oraşe din Europa de Est, reuşind să ajungem şi in Ucraina, unde nu am cântat niciodată. Vom face cateva modificari în cadrul producţiei scenice şi setlistului pentru a include şi piese de pe noul album ‘Senjutzu’, lucru ce va transforma ‘Legacy of the Beast’ într-un show mai spectaculos decât versiunea originală. Dar să fiţi siguri că vom include toate hiturile şi elementele originale ale turneului, precum ‘Spitfire’, ‘Icarus, Hell’, aruncatoare de flăcări, elemente pirotehnice şi nu numai. În acelaşi timp, vom adauga elemente noi, iar Trooper Eddie va avea o competiţie serioasă în noua ‘lume’ Senjutsu pe care am gândit-o”, a declarat managerul îndrăgitei trupe.

În deschidere show-ului va cânta trupa germană Lord Of The Lost.

Cel mai recent concert al celor de la Iron Maiden în România a avut loc în anul 2016.