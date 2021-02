Lansare de carte ⎥ Arhive și cunoaștere

Muzeul Național al Țăranului Român vă invită vineri, 19 februarie 2021, de la ora 17:00, la lansarea volumului „Arhive și Cunoaștere” (Editura Universității din București, în colaborare cu Muzeul Național al Țăranului Român, 2020). Evenimentul va avea loc online și va putea fi urmărit pe pagina de Facebook a Muzeului.

Studiile reunite sub titlul Arhive şi Cunoaştere, volum coordonat de Corina Iosif (MNȚR), Florica (Bohîlţea) Mihuţ (UB) şi Daniela Zaharia (UB), sunt în bună parte rodul unui atelier de lucru organizat de Muzeul Național al Țăranului Român, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative şi cu Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Departamentul de Istorie antică, Arheologie şi Istoria artei, între 11-12 octombrie 2018.

Atelierul s-a intitulat Archives and Politics of Memory in Central and Eastern Europe: from Informal Practices to Formal Methodologies / Arhivele și politica memoriei din Europa Centrală și de Est: de la practici informale la metodologii formale şi a reunit cercetători din domenii diverse (istorici, etnologi, istorici ai artei, curatori, arhivişti).

O parte dintre discuţiile avute cu acea ocazie au generat conţinutul numărului 24 din 2019 al revistei MARTOR, Politics of Memory: the Collecting, Storage, Ownership and Selective Disclosure of Archival Material, volum coordonat de Corina Iosif, Bogdan Iancu și Iris Șerban, având ca tematică „Arhivele și politica memoriei în Europa Centrală și de Est”.

Cealaltă parte deschide prezentul volum. S-au adăugat la studiile de istorie o serie de interviuri menite să evidențieze tipologia diversă a fondurilor arhivistice existente la noi și peste hotare.

Ultima secţiune a cărţii, cea alocată etnologiei, pune în evidenţă relaţia directă dintre cercetătorul etnolog şi arhivă, dar şi cea dintre cercetarea etnologică şi procesele de arhivare.

Publicarea volumlui a fost posibilă datorită unui parteneriat încheiat între Universitatea București Facultatea de Istorie, Departamentul de Istorie antică, Arheologie și Istoria artei și Muzeul Național al Țăranului Român.

La eveniment vor participa coordonatoarele volumului, autorii și invitații acestora, iar întâlnirea va fi moderată de Bogdan Iancu (MNȚR).