Laura Cosoi, graviduță senzuală într-o rochie de 50 de lei

Laura Cosoi a reușit să întoarcă privirile la o expoziție găzduită de Ambasada Italiei purtând o rochie pe care mărturisește că a dat doar 50 de lei.

Prezentatoarea emisiunii „Viață de vedetă” a fost admirată în rochia sa cu imprimeu floral și buline.

Fotografiile postate de vedetă pe Facebook și Instagram au strâns mii de aprecieri și comentarii.

Mulți dintre fanii Laurei Cosoi au întrebat-o pe rețelele sociale de unde o are și cât a costat.

„Am cumpărat această rochie în urmă cu câteva săptămâni dintr-un outlet și a costat 50 de lei pentru că am prins-o la reducere. Vreau să vă spun că a trecut multă vreme de când am purtat o rochie care să mi se pară atât de feminină… sau poate este starea mea de spirit de acum. La evenimenul de aseara @secretnipple am avut dress code <<italian touch>> și m-am simtit ca o adevărată napolitană. Îmi mai lipsea cosul cu rufe, nu?”, a scris Laura Cosoi, săptămâna trecută, pe Facebook.

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, sunt părinții a trei fetițe. Cei doi se pregătesc să își întâmpine cel de-al patrulea copil, al cărui sex va fi dezvăluit abia după nașterea sa.

Sursa: Tabu.RO