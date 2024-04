Cum a reușit Minodora să slăbească 30 de kilograme

Minodora a trecut printr-o transformare fizică radicală, iar acum reușește să se mențină în formă cu ajutorul unei alimentații echilibrate.

Artista a început procesul de slăbire în 2017. A făcut o operație de micșorare a stomacului și a ținut dietă. Însă și-a pierdut mama în 2022, iar pierderea a afectat-o mult, încât s-a îngrășat din nou.

Minodora a reușit să dea jos 30 de kilograme în câteva luni, ajungând la de 68 de kilograme. Acum, se află în procesul de menținere, mânâncă de toate, dar în cantități mici.

„Mănânc absolut orice dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc mâncată. Mănânc cu 4 – 5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22:30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac.

Fac și sport, fac bandă. Cu niște greutăți la mănă de câte 2 kg, îmi pun și la picioare, și am și o bandă care se ridică așa ca și cum ai merge pe munte, e cu înclinație. O dau la înclinație 15. Ce e foarte mișto e că o am în fața televizorului și îmi pun acolo un concert, un film, și nici nu-mi dau seama când trece timpul.

Măcar 45 de minute fac de mers mai rapid. Eu nu sunt cu alergatul, însă mă ajută treaba asta pentru tonifiere. Mai fac abdomene, îmi place să fac, fac 50 de abdomene 100”, a declarat Minodora, conform Spynews.ro.

După ce a slăbit, și-a dorit să aibă o siluetă perfectă, astfel că a mers la medicul estetician, care i-a făcut o operație de abdominoplastie și una de ridicare de sâni. Ulterior, ea a revenit la medic, care i-a făcut un lifting la gât și la gușă.

„Nu a fost ceva grav. Eu am slăbit foarte multe kilograme și mai fac niște «ajustări» în sensul în care am avut parte de o intervenție chirurgicală în zona feței, un lifting de gât și gușă. A fost cu anestezie generală, a durat 4 ore. Am 10 zile de la operație, urmează să merg la control. Sunt umflată, dar se mai retrage.

A fost o operație destul de grea din punctul meu de vedere. Am avut multe intervenții de când am slăbit, am făcut și abdominoplastie și ridicare de sâni, că am slăbit 40 de kilograme, dar asta parcă a fost cel mai greu de dus pe picioare, poate și din cauza faptului că e în zona feței și e mai greu de gestionat. Am dormit numai pe spate, sunt tăiată după ureche. Am făcut practic în zona gușii o reconstrucție de mușchi”, a mai declarat Minodora.

În cele 10 zile de recuperare, Minodora a intrat și în depresie. „Am stat doar o zi internată în spital, după care am plecat acasă, dar greu… La un moment dat am intrat și în depresie vreo două zile, din astea 10 de recuperare, a fost greu. Nu au fost dureri, că totul e amorțit, doar usturime așa, că te ustură. Nu poți să dormi decât pe spate, nu au existat dureri, ci disconfort”, a mai explicat cântăreața.

Sursa: Tabu.RO