Lidia Buble a îmbrăcat rochia de mireasă: „E prima oară”

Lidia Buble a oferit un moment spectaculos, la scurt timp după ce ea și Estera au fost eliminate din competiția Asia Express.

Cântăreața a îmbrăcat rochia de mireasă de față cu toți, pentru a-și „ține promisiunea” că nu pleacă nemăritată din Asia Express.

„Emotii, legatura mult mai stransa intre mine si Esti, adrenalina, competitivitate, incredere de sine mult mai mare, ritm de viata alert (ca la armata, bublisorii mei 😂), lume noua, foame, cerșit, cazare si transport. Asa descriu, pe scurt, experienta Asia Express, experienta pe care o consider o a doua mea copilarie, dar traita la intensitate maxima. Pe scurt, am spus, pentru ca nu pot descrie in cuvinte restul experientelor, pentru ca le-am trait cu si din suflet, iar, la ora asta, odata cu plecarea noastra, ma napadesc lacrimile ca nu mai continui joaca, si marele dor de competitie, concurenti si intreaga echipa de productie si toti cei care, mie si lui Esti, ne-au fost alaturi…si la fiecare pas.

Si cum am facut o promisiune, atat mie cat si celor din jur, am imbracat rochia de mireasa, chitita pe maritat in Asia Express inca de la plecarea din tara. 👰😂 Doar stiti ca tot ceea ce imi propun reusesc si dovada sta in superba mea aparitie in cea mai de 🔝 rochie de mireasa pe care o puteati vedea ever. 😂 Pentru acest moment, am trecut de la agonie la extaz, doar doar sa arat lumii ca Lidia Buble nu pleaca inapoi acasa fara sa se imbrace asa. Insa, ce credeti, m-am si maritat, daca tot am facut atatea pregatiri de maritis? 😁🤷‍♀️”, a scris Lidia pe contul ei de Instagram, unde a postat mai multe fotografii.

Artista a dorit să părăsească această aventură cu zâmbetul pe buze, marcând totul printr-o glumă savuroasă. „E cea mai urâtă rochie de mireasă. Am luat-o de la o doamnă de sub un pod. A costat 100 de lei. E prima oară când îmbrac o rochie de mireasă”, a spus Lidia Buble.