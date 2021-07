Loredana Groza, dezvăluiri controversate despre operaţiile estetice

Loredana Groza este una dintre cele mai populare și atrăgătoare femei din showbiz. La vârsta de 51 de ani, vedeta arată uluitor, motiv pentru care nu ezită să pozeze în cele mai sexy ipostaze și să urce pozele pe rețelele de socializare.

Artista a suferit o transformare totală – mai ales la față și la bust, așadar nu-i de mirare că fanii au acuzat-o să a apelat la chirurgul estetician. Or, Loredana susține sus și tare că nu are nicio intervenţie chirurgicală care ar fi înfrumuseţat-o.

Declarația survine după ce noul look al vedetei a fost intens comentat de internauţi.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor.

Loredana Groza în 2011

Cu toții ne tranformăm. O femeie trebuie să fie frumoasă acum, nu să trăim din amintiri. Viața e cea mai frumoasă acum, e un dar pentru fiecare dintre noi și încerc să-mi aduc aminte mereu asta când trec printr-o situație negativă. E absolut magic că sunt aici”, a povestit Loredana.

Loredana Groza în 2020

Cu toate acestea, Loredana Groza recunoaște că a mers în cabinetul medicului estetician, a spus că singurele trucuri la care a apelat au fost tratamentele non-invazive, care o ajută să își mențină pielea tânără.