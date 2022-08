Loredana Groza, pusă la zid de fani după ce s-a fotografiat fără lenjerie intimă: „Ar avea mai mult succes în filme pentru adulţi”

Loredana Groza nu încetează să surprindă prietenii virtuali cu imagini extrem de provocatoare, care stârnesc imaginaţia bărbaţilor. Recent, vedeta s-a pozat fără lenjerie intimă și a urcat imaginea pe contul de Instagram.

Cântăreața a reuşit să stârnească controverse în rândul fanilor, publicând o imagine cu ea, fără lenjerie intimă. Fotografia este făcută în oglindă şi se poate observa că nu poartă chiloţi, aspect observat şi de prietenii virtuali. Bineînţeles, nu au întârziat să apară comentariile răutăcioase la adresa vedetei, însă sunt şi persoane care îi iau apărarea.

„Cat e soarele si luna, Lory este numai una!!!/ Cred ca ar avea mai mult succes in filme pentru adulti/ Doamne ferește! A ajuns sa pună poze și în c*** gol/ Lumea critica, dar multe ar vrea sa fie in locul ei, bravo!/ Doamne fereste, daca mai esti intreaga la cap, pune femeie chiloti pe tine/ M-am uitat dupa chiloti… prin camera„, sunt doar câteva dintre comentariile primite la fotografie.

Neagă că și-a făcut operații estetice

Loredana Groza neagă cu vehemenţă că are operaţii estetice. Chiar dacă arată total diferit faţă de cum era înainte, artista spune că nu are nicio intervenţie şi este sută la sută naturală. Însă, specialiştii ţin să o contrazică.

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale.

Ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii wow. Și am avut de la natură noroc că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez, să vin cu jențile luate din oraș”, a declarat Loredana Groza.