Marvel se pregătește să facă celebru primul supererou transgender

Universul Marvel Cinematic urmează să obțină primul supererou transgender. „Și asta foarte curând. Într-un film pe care îl filmăm chiar acum”, a spus șeful Marvel Studios, Kevin Fiege, în timpul unui interviu Q&A la New York Film Academy. Întrebat de un fan dacă există planuri pentru mai multe personaje LGBTQ în filmele lui Marvel, „în special personaje T, trans”, Kevin a spus: „Da, absolut. Da”.

Anul acesta, The Eternals va prezenta primul personaj gay al filmelor Marvel. Marvel a mai spus că va introduce primul său supererou surd în The Eternals și primul său super-erou asiatic-american, în Shang-Chi și Legend of the Ten Rings. “Dorim ca filmele să reflecte audiența și dorim ca fiecare membru al publicului nostru la nivel global să se poată identifica în filmele noastre”, a spus Kevin Fiege.

În iulie anul trecut, Geeks WorldWide a sugerat ca Marvel să caute o femeie trans pentru un proiect filmat în 2020. Ei au subliniat că singurul supererou trans existent în Marvel Comics este Sera recent introdusă – dintr-un grup de îngeri bărbați numiți Ancharites – care au trecut la o identitate feminină.

Ea face parte din lumea lui Thor – locuiește în interiorul unui templu din tărâmul Heven. Următorul film cu Thor, Love and Thunder, este programat să apară în 2021.