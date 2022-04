Vedete care au devenit celebre din întâmplare

Este greu să ți-l imaginezi pe Brad Pitt purtând un costum de pui. De asemenea, este greu să ți-o imaginezi pe Pamela Anderson în postura de instructor de fitness la sală în loc să participe la ședințe foto. Cu toate acestea, aceste scenarii sunt adevărate.

Multe dintre starurile de la Hollywood nu au studiat actoria şi nu visau să devină vedete. Erau oameni obişnuiţi care se străduiau să-şi facă un rost în viaţă. Au avut însă norocul de a da peste cineva care le-a oferit o şansă unică, iar ele au profitat din plin de ea.

Bright Side prezintă mai multe celebrităţi care au devenit actori din întâmplare.

Jennifer Aniston își alimenta mașina când l-a întâlnit pe președintele celei mai mari companii de televiziune.

Înainte de a deveni o actriță de renume mondial, Jennifer Aniston a jucat multe roluri în proiecte care nu au avut mare succes. Odată, actrița a dat peste fostul președinte al NBC Entertainment, Warren Littlefield, la o benzinărie de pe Sunset Boulevard din Hollywood. După această întâlnire, a fost invitată la audiția pentru seria Friends, unde actrița a primit rolul lui Rachel Green.

David Boreanaz a primit un rol în timp ce își plimba câinele.

David Boreanaz a încercat ani de zile să ajungă pe marele ecran participând la multe audiții, dar visul i s-a împlinit datorită unei întâlniri accidentale. În 1996, Marcia Shulman, directorul de casting al serialului Buffy The Vampire Slayer, căuta un tip chipeș care să joace rolul lui Angel. Dar totul a fost în zadar. Atunci a venit în ajutor prietena ei, care îl observase pe Boreanaz în timp ce își plimba câinele. Actorul a primit rolul și a rămas vedeta serialului pentru următorii 25 de ani.

Will Smith s-a rătăcit într-o parcare

Într-o zi, când era tânăr şi îşi dorea să devină cântăreţ, s-a rătăcit într-o parcare şi a întrebat pe cineva cum poate ieşi de acolo. Acel cineva s-a nimerit să fie însuşi vicepreşedintele companiei Warner Brothers.

Brad Pitt lucra la cafenea

Brad Pitt studia jurnalismul, dar a abandonat facultatea cu 2 săptămâni înainte de absolvire. Faima mondială nu a venit la el dintr-o dată. Pitt a fost de acord să accepte orice slujbă pentru a-și putea plăti facturile. A lucrat ca mascotă la o cafenea purtând un costum de pui și a coordonat dansatoarele la petrecerile burlacilor. Potrivit actorului, aceste locuri de muncă i-au oferit șansa de a găsi contactele potrivite și l- au adus la profesorul de actorie, Roy London, care l-a ajutat să-și dezvolte talentul și să obțină primele roluri în filme.

Justin Bieber a postat cover-uri pe YouTube și a fost observat de un producător.

Justin Bieber se află în industria muzicală încă din copilărie – a cântat la tobe, la pian, la chitară și la trompetă. La 12 ani, a participat la un concurs de canto în orașul canadian Stratford, unde a ocupat locul doi. Mama tânărului artist a postat videoclipul pe YouTube pentru a-i ajuta pe ceilalți membri ai familiei și prietenii lor să îl vizioneze care nu au putut să asista la spectacol. După aceea, ea a încărcat mai multe videoclipuri în care Justin cânta cover-uri de melodii populare în stil rhythm and blues.

Audiența canalului creștea treptat, iar videoclipurile sale au început să adune peste 60.000 de vizualizări. Printre cei care i-au ascultat melodiile s-a numărat și producătorul muzical Scott Brown, care l-a invitat pe cântărețul de 13 ani să înregistreze primul său demo într-un studio din Atlanta.

Ellen Pompeo a fost chelner

Ellen Pompeo a devenit faimoasă interpretând-o pe Meredith Gray în serialul Grey’s Anatomy. Înainte de a obține acel rol iconic, viitoarea actriță a lucrat într-un restaurant din zona Soho din New York. Totul s-a schimbat când un agent de talente care petrecea o seară în restaurant i-a acordat atenție lui Pompeo. În curând, Ellen a luat parte la reclame TV și a debutat ca actriță în filmul Do You Have the Time?

Kate Moss a întâlnit un agent de modele într-un lounge de la aeroport.

Fiind foarte tânără, Kate Moss nu s-ar fi gândit niciodată că va deveni unul dintre supermodelele iconice din anii 1990 și 2000. Ea a mărturisit că nu și-a admirat niciodată aspectul – era timidă în privința zâmbetului și a înălțimii ei. Totul s-a schimbat când Sarah Doukas a crezut în ea. Moss a dat peste fratele lui Doukas într-un aeroport din New York. Fata de 14 ani se plimba prin preajmă așteptând îmbarcarea când s-a apropiat de ea și a întrebat-o: „Te-ai gândit vreodată să fii model?” Mai târziu, la vârsta de 16 ani, Kate participase deja la prima ei ședință foto pentru coperta „The Face”.

Pamela Anderson a fost „găsită” la un meci de fotbal.

Pamela Anderson a lucrat ca instructor de fitness până când a fost „găsită” la un meci de fotbal din Canada. Ea a venit la meci într-un tricou strâmt, cu un logo pe el și a fost difuzat pe ecranul uriaș al stadionului. Anunțul neașteptat i-a încântat pe reprezentanții companiei, iar lui Anderson i s-a oferit un contract. Curând după aceea, făcea ședințe foto pentru reviste și apoi și-a primit rolul emblematic din Baywatch.

Gisele Bündchen lua prânzul la McDonald’s.

Gisele Bündchen s-a născut și a crescut într-un mic oraș din sudul Braziliei numit Horizontina, care nu i-ar putea oferi aproape nimic. La vârsta de 13 ani, viitoarea vedetă a pistelor mondiale s-a înscris la cursuri de modeling – nu pentru că ar fi avut ambiții în această profesie, ci din cauza călătoriei promise la São Paulo după terminarea studiilor. Când Gisele a ajuns în sfârșit în Sao Paolo, a mers pentru prima dată la McDonald’s. Acolo, un agent de modeling a venit la ea și a întrebat-o dacă este interesată de modeling.