Mirela Retegan, primele declarații după ce Gașca Zurli s-a destrămat

Mirela Retegan, fondatoarea trupei Gașca Zurli, a făcut primele declarații după ce proiectul său de suflet s-a destrămat.

Ea explică întreaga situație, după ce trei membri – Fetița Zurli, Bucătărașul Lulu și Truli – au decis să își dea demisia.

Aceasta a dat de înțeles că motivul pentru care Vero Căliman, Lulu Varodi și Răzvan Marina au plecat a fost viața lor personală și faptul că își doreau să își întemeieze o familie, cu toate că unii dintre ei au spus deja că nu asta i-a făcut să renunțe.

Decizia lor de a se retrage din trupă a fost primită cu tristețe și regrete de fanii trupei Gașca Zurli, care au crescut alături de aceste îndrăgite personaje și care au apreciat munca lor de-a lungul anilor. Cu toate acestea, Mirela Retegan promite că va continua să ofere spectacole de calitate și să aducă magia Găștii Zurli mai departe, alături de noi membri.

„Dragi părinți, Anul 2024 a venit cu provocări mari pentru mine și pentru Zurli. În proiectul nostru, lucrurile se transformă. Apar noi modalități de exprimare, altele se încheie. Când am creat Fetița Zurli, am pus în aluatul ei cele mai frumoase ingrediente din viața mea de părinte. Am știut că din el se va naște un personaj nemuritor care o să schimbe vieți, iar viitorul mi-a dat dreptate. Au venit unul după altul Truli, Clopoțel, Zdrăngănel, Zâna Bună, Mulțumesc, Vrăjimăturica și toate celelalte personaje atât de iubite, care au colorat copilării și au făcut să cânte și să danseze oameni mici și oameni mari”, și-a început Mirela Retegan discursul.

Și a continuat: „Au trecut de-atunci 17 ani. 17 ani în care personajele mele au devenit eroii copiilor noștri, indiferent cine au fost cei care au pus suflet sub masca și costumele lor de-a lungul timpului. Am bucurat mii, sute de mii de copii, am desenat milioane de zâmbete și am adus speranță acolo unde era cea mai mare nevoie de ea. Am desenat căsuțe mici și am dăruit milioane de pupici de noapte bună. Și o să continuăm să facem asta, cu orice preț, sub orice formă.

Fetița Zurli e nemuritoare. O să continue să cânte în înregistrări, să ne citească din cărțile de povești și să ne invite la joacă din raftul cu jocuri și jucării. La fel cum o să facă mereu toate personajele create de mine în ultimii 20 de ani și care vor rămâne să bucure noi și noi generații de copii. E treaba noastră, a oamenilor mari, să păstrăm magia și să avem grijă de sufletele și emoțiile celor mici.

Le sunt recunoscătoare tuturor colegilor mei care au rezistat până acum în ritmul Universului Zurli și le doresc din inimă să le iasă tot ce și-au propus «în lumea oamenilor mari». Știu că a fost o provocare uriașă și că, până acum, dedicarea lor a fost aici 100%. Dar trebuie să înțelegem că vine o vreme în viața fiecăruia dintre noi când ne dorim să ne căsătorim, să facem copii, să stăm în weekenduri cu familia. Și atunci, cu toții avem nevoie să ne adaptăm, să evoluăm și să ducem povestea mai departe – suntem datori față de copiii noștri să le păstrăm poveștile copilăriei vii și curate. Să continuăm să le dăruim zâmbete. Să nu-i lăsăm să sufere din cauza felului în care noi, adulții, ne grăbim uneori să le explicăm lucrurile”.

„Așa că vin la voi, oamenii mari, cu o mare rugăminte: aveți grijă de emoțiile celor mici. Nu le stricați povestea. Nu le spuneți lucruri în felul în care o faceți cu colega de la birou. Un copil nu are nevoie să știe că Moș Crăciun e actorul îmbrăcat într-un costum. El are nevoie să creadă în poveste. Ei au nevoie să descopere lumea oamenilor mari, rând pe rând, poveste cu poveste. Cu oamenii care le-au dat viață până acum personajelor o să ne mai întâlnim la evenimentele speciale. Misiunea noastră e să mergem mai departe, fie că umplem lumea de mascote Zurli, fie că vă provocăm pe toți la noi și noi proiecte”, a spus Mirela Retegan.

Sursa: Tabu.RO