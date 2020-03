Mirela Vaida și soțul ei se gândesc la al patrulea copil

Povestea cântăreței și prezentatoarei de televiziune care și-a dorit să devină mama este una foarte haioasă. Și asta pentru că Mirela Vaida nu făcea copii fiind foarte stresată și foarte obosită. Însă atunci când ea și soțul ei s-au apucat să facă, nu s-a mai oprit. Iar acum are 3 și vrea să mă facă încă unul. Prezentatoarea cu glas de privighetoare a devenit mama de 3 ori și face față cu greu acestor greuttati, așa că și-a adus și soacră să o ajute. S-au mutat la casă nouă și acum le estte mai bine, însă vedetă se gândește că este momentul să mai facă un al patrulea copil pentru că soțul ei își dorește acest lucru. „Vrea soţul meu încă o fetiţă. Şi eu mi-aş dori…să închidem treaba, să fie două fete şi doi băieţi.

Eu nu pot să programez, programează Dumnezeu, eu spun ce îmi doresc, doar că…nu am probleme. Mulţumesc lui Dumnezeu, corpul meu a dus aşa de bine sarcinile, am născut natural, nu îmi este teamă de nimic, am alăptat copiii, mă ocup de ei…iarăşi va însemna o perioadă în care ies din muncă”, a spus vedetă de curând într-un interviu. La 37 de ani vedetă se poate consideră o mama eroina, mai ales că face foarte multe lucruri în paralel și crește 3 copilași superibi Tudor Ştefan, Carla şi Vladimir. Sunt o familie frumoasă și fericită și petrec foarte mult timp împreună atunci când pot. Dacă ar veni încă un copil, probabil că vedetă va trebui să își mai ia o bonă care să o ajute pe lîngă mama soacră.