Netflix | Ce vedem nou în mai

„Army of the Dead”, cea mai nouă producţie regizată de Zack Snyder, „Jupiter’s Legacy”, o dramă cu supereroi bazată pe romanele grafice semnate de Mark Millar şi Frank Quitely, „The Woman in The Window”, un thriller bazat pe cartea omonimă a lui A. J. Finn, cu Amy Adams în rol principal, şi noi sezoane din „Lucifer”, „Ragnarok” şi „The Kominsky Method” se numără între noutăţile lunii mai pe Netflix.

Vor fi disponibile de luna aceasta şi „Love, Death & Robots: Volumul 2”, „Selena: The Series: Partea 2”, „Who Killed Sara?: Sezonul 2”, „Oxygen”, „I Am All Girls”, seria „The Hangover”, „The Goldfinch”, „8 Mile”, „Ex Machina” şi filmele româneşti „Aferim!”, „După dealuri” şi „La Gomera”. „Jupiter’s Legacy”, cu Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter şi Ian Quinlan, va fi disponibil din 7 mai.

Thrillerul psihologic „The Woman in the Window”, regizat de Joe Wright, cu Amy Adams şi Gary Oldman în distribuţie, va fi lansat de Netflix pe 14 mai., iar „Army of the Dead”, cu Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick şi Ana De La Reguera în distribuţie, va putea fi vizionat din 21 mai.

Serialul „Navillera”, în care un septuagenar şi un tânăr talentat de 23 de ani se ajută unul pe altul să înfrunte realitatea crudă şi se dedică provocării de a deveni balerini, va debuta pe 4 mai.

Un alt serial nou, „Vicenzo”, va putea fi urmărit din 9 mai. În timpul unei vizite în ţara sa natală, un avocat italian de origine coreeană angajat de mafie răspunde unui mare conglomerat cu aceeaşi monedă, restabilind dreptatea. Pe 12 mai va fi lansat serialul de comedie „The Upshaws”. O familie de culoare din statul Indiana luptă pentru o viaţă mai bună şi fericită, în ciuda problemelor de zi cu zi. Din 14 mai va putea fi urmărit şi serialul „Move to Heaven”, în care un tânăr cu Asperger şi unchiul său găsesc viaţă în rămăşiţele morţii.

Pentru „Halston”, serial cu Ewan McGregor în rol principal, nu a fost anunţată data lansării, însă el va fi disponibil de luna aceasta pe platformă. Miniseria creată de Ryan Murphy urmăreşte ascensiunea meteorică şi declinul primului designer de modă american celebru. „And Tomorrow the Entire World”, propunerea Germaniei pentru o nominalizare la Oscar 2021, va fi lansat pe 6 mai. Filmul a fost iniţial anunţat de Netflix pentru aprilie.

Printre filmele Netflix care vor avea premiera luna aceasta se numără „Super Me”, „Dance of the Forty One”, „Ferry” şi „Blue Miracle”, iar printre titlurile licenţiate se regăsesc „San Andreas”, „The Guilt Trip”, „Boy Erased”, „The Goldfinch” şi „Boyhood”. (Sursa: News.ro)