O colecție rară de bijuterii Chanel va fi scoasă la licitație

În perioada 14 – 29 ianuarie, pe site-ul de la Christie’s va fi scoasă la licitație o colecție impresionantă de bijuterii Chanel. Acestea i-au aparținut unei foarte bune prietene și cliente a fostului director artistic al casei, Karl Lagerfeld. Celebrul creator de modă i-a oferit personal dragei sale prietene Susan Gutfreund, în decursul mai multor decenii, peste 100 de accesorii și bijuterii semnate Chanel.

Fosta stewardesă de la Pan Am a devenit, odată cu mariajul cu adevăratul lup de pe Wall Street, John Gutfreund, una dintre cele mai fidele cliente americane ale creatorilor de modă francezi. O prezență de o eleganță rară, cu un surâs veșnic luminos, Susan Gutfreund face parte din rândul acelor figuri discrete și, totodată, nelipsite de la orice prezentare Chanel.









Pe soclul unei lungi relații de amiciție între ea și Karl Lagerfeld, întreruptă abrupt de decesul celui din urmă, survenit în 2019, strălucesc acum zeci de vestigii prețioase, mărturii ale unei frumoase prietenii. Bijuteriile acumulate de Susan în garderoba sa sunt piese rare de colecție, care au apărut în cadrul unor prezentări devenite mitice din anii 1990, purtate de Claudia Schiffer, Inès de la Fressange sau Christy Turlington, iar unele accesorii nu au fost niciodată văzute de nimeni în afară de cei doi buni prieteni.

Este cazul unor coliere din perle, piese unicat, care readuc în prezent parfumul și șarmul anilor 1980-1990, semnate de Gripoix și pe care vom avea ocazia să le descoperim, pentru prima dată, într-un catalog de licitații.









Colecția este intitulată sugestiv: Susan and Karl: Important Chanel Fashion Jewellery from the Collection of Mrs John H. Gutfreund. (Susan și Karl: Bijuterii Chanel importante din colecția doamnei John H. Gutfreund). Aceasta va fi disponibilă tuturor celor interesați începând cu 14 ianuarie, pe platforma digitală a casei Christie’s.

Karl Lagerfeld și Susan Gutfreund

sursa: Madame Figaro