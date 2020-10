Parfumuri cu inteligență artificială

Poate că parfumurile miros a zmeură sau iasomie, dar paradoxal, fragranțele se numără printre cele din urmă produse naturale de frumusețe.

Față de cosmetice, creme și loțiuni de îngrijire a pielii sau a părului, pe care chimiștii le pot compune integral din derivate ale ingredientelor botanice, mai degrabă decât din cele sintetice, industria parfumului are mijloace diametral opuse: imitarea ingredientelor naturale.

Când miroși lavandă sau trandafir într-un parfum, în 90% din cazuri, ceea ce miroși, de fapt, este linalool sau geraniol, replici ale florilor făcute în laborator.

Asta nu se întâmplă de azi, de ieri, ci tocmai de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Atunci au fost introduse moleculele sintetice aromate. Pentru prima dată, prețioasele miresme erau disponibile la un preț pe care clasa mijlocie și-l putea permite.

Produsele artificiale erau mai puternice, mai persistente și mai ieftine. spune Mandy Aftel, parfumier și autoare a cărții Fragranța: Viața secretă a miresmelor (Fragrant: The Secret Life of Scent).





Odată cu trecerea de la natural la sintetic s-au născut marile parfumuri — Chanel N°5, Shalimar. MANDY AFTEL

Dar replicile chimice nu mai sunt la modă acum, așadar, casele de parfum— Firmenich, Givaudan, International Flavors & Fragrances (IFF) — muncesc din greu pentru a găsi metode inovatoare de a crea parfumuri mai naturale.

Asta nu înseamnă că notele naturale sunt mai bune decât cele sintetice, dar reprezintă un avantaj pentru parfumieri. Unul care atrage clientela interesată de produsele naturale.

Este complicat să creăm parfumuri din ingrediente naturale. Nu rămân atât de mult pe piele și dacă plătești pentru o colonie, vrei ca ea să reziste. spune Aerin Lauder, fondatoarea Aerin, care este mândră de notele reale și persistente pe care le folosește, precum liliacul din Lilac Path.





O soluție high-tech

Parfumierii folosesc inteligență artificială pentru a măsura intensitatea mirosului de-a lungul mai multor ore. Ei pot crește concentrația unui ingredient sau îl pot combina cu altul complementar pentru un efect mai puternic.

Pentru Yves Saint Laurent Libre Intense, uleiul esențial de lavandă este „fracționat” cu dioxid de carbon până miroase ca cea mai proaspătă lavandă pe care ai putea-o culege din Provence. Lavanda reală este, de obicei, exclusă din cauza notelor lemnoase și vegetale, care reduc calitatea coloniei.

Calvin Klein CK Everyone este primul parfum al brand-ului care conține 77% ingrediente din derivați naturali. Când a creat CK Everyone, parfumierul Alberto Morillas a ținut cont de amprenta ecologică, Fragranța și-a câștigat recunoașterea, obținând un certificat de mediu de la Cradle to Cradle.

Provocarea constă în a avea destul material natural pentru a produce parfumurile. Colognoisseur, Mark Behnke. spune chimistul organic și fondatorul blog-ului de fragranțe, Mark Behnke.

sursa: allure