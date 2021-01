Proiecție de film online ⎥ Sahia Vintage

Vineri, 29 ianuarie, de la ora 20:00, pe pagina de Facebook a CitiZenit se va desfășura proiecția online a cinci filme documentare românești realizate în perioada comunistă.

Istoria Sahia Vintage

SAHIA VINTAGE este o platformă de istorie digitală a filmului documentar produs la studioul Alexandru Sahia în perioada 1950-1990. Este parte a unui proiect mai larg de digitalizare și accesibilizare a patrimoniului de film documentar asociat acestui studio, conceput ca o încercare de arheologie a culturii de producție a studioului pe parcursul celor patru decenii de coabitare cu regimul comunist.

Proiectul a început în 2013, printr-o serie de proiecții Sahia integrate în programul festivalului One World Romania și a continuat cu publicarea, în perioada 2014-2019, a unei serii de cinci DVD-uri care oferă selecții din producția Sahia curatoriate tematic.

Documentare dintr-o altă epocă

Vinerea aceasta, începând cu ora 20:00, cinefilii și toți cei curioși să descopere mai multe despre filmul românesc vor putea participa la proiecția online a cinci scurtmetraje documentare Sahia Vintage, proiecție care va avea loc live, pe pagina de Facebook CitiZenit.

Cele cinci filme sunt reunite sub tema locuirii și, deși supuse agendei de educare a regimului comunist, reușesc să surprindă subtilități din viața intimă și colectivă. Realizate înainte de ‘90, sub limitele cenzurii și propagandei, producțiile Studioului cinematografic „Alexandru Sahia” au devenit o valoroasă arhivă a societății românești sub regimul comunist și a cinematografiei documentare, cu peste 5000 de filme care așteaptă să fie descifrate.

Scurtmetrajele care vor putea fi urmările vineri, 29 ianuarie, de la ora 20:00, live pe pagina de Facebook CitiZenit sunt: Reportaj de la Steagul Roșu (r: Alexandru Sîrbu, 1956, 19 min.), Casa noastră ca o floare (r: Alexandru Boiangiu, 1963, 19 min.), Scrisoare din orașul nou (r: Titus Mesaroș, 1978, 10 min.), Pentru strănepoți, încă ceva despre București (r: Doru Segall, 1980, 15 min.), Aflați despre mine…(r: Adrian Sârbu, 1982, 17 min.).

Proiecția de film Sahia Vintage este realizată în colaborare cu One World Romania și KineDok în cadrul proiectului Artă și Comunitate în Dialog, inițiat de Asociația CitiZenit.

Scopul proiectului Artă și Comunitate în Dialog este explorarea culturii românești printr-o serie de evenimente multidisciplinare, care promovează valori culturale și încurajează interesul pentru arta contemporană și filmul românesc. Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, în cadrul programului dedicat Zilei Culturii Naționale 2021.