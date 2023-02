Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărțit definitiv. Ce a anunțat vedeta

Ramona Olaru este liberă din nou pentru noi cuceriri, după un an de relație cu Cătălin Cazacu. Vedeta a mărturisit că sportivul Cătălin Cazacu este de domeniul trecutului și nu vrea să mai aibă de-a face cu acesta. Fanii nu s-au lăsat surprinși de anunțul făcut de vedetă, mai ales că mulți deja au intuit acest pas.

Aceasta a postat un videoclip pe Tik Tok, în care le-a spus urmăritorilor că este din nou singură și că este pregătită să se distreze în continuare. Ba mai mult, vedeta a spus că nu știe nimic despre campionul motociclist. În ceea ce privește motivul despărțirii, vedeta a explicat că nu s-au certat și că decizia separării a fost gândită atent și cu calm.

„Habar nu am ce face. Jur pe roz! Momentan nu știu absolut deloc ce face. Nu ne-am certat, dar nu ne mai vorbim de destul timp. Nu o să fac un anunț acum, probabil la vremea potrivită o să-l fac. Momentan, e bine așa cum e situația. Nu mă caută. Chiar nu știu ce face. Eu nu o să-l caut niciodată. Am altă treabă în acest moment. Mă ocup de mine. Drum drept. Tot timpul suferi, dar după o vârstă, faci altfel, vezi lucrurile altfel și faci ce îți e ție bine. Suntem tot oameni, chiar dacă suntem persoane publice. Lucrurile nu ies întotdeauna așa cum îți dorești. Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, nu ce îți dorești! Nu pot să spun că am greșit eu sau el. Unele lucruri nu ies așa cum vrei, atât pot să spun. Am fost împreună un an”, a spus Ramona Olaru la Antena Stars.

Cătălin Cazacu a vorbit pe rețelele de socializare despre decizia Ramonei și nu se lasă afectat de asta. „Dacă e golancă, mai devreme sau mai târziu o să îi placă florile. Vorba aia … bine că nu ai luat-o de nevastă să o speli”, a declarat Cătălin Cazacu pe Instagram.