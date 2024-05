Cum arată Adelina Pestrițu în costum de baie după ce a renunțat la silicoane

Adelina Pestrițu a postat primele fotografii în costum de baie după ce a renunțat la implantul mamar.

Recent, vedeta a renunțat la implantul mamar pe care îl avea de mult timp și se simte din ce în ce mai bine în pielea ei. Aceasta a făcut furori pe Instagram după ce a postat o fotografie în care apare în costum de baie, dezvăluind astfel bustul natural.

Imaginea realizată în timpul unei vacanțe exotice a stârnit imediat admirația fanilor, care au lăudat-o pentru alegerea făcută:

„Ești foarte frumoasă!” // „Îți stă mult mai bine așa!” // „Bravo, Adelina!”, sunt câteva dintre comentarii.

În anul 2016, Adelina Pestrițu a apelat la medicul estetician pentru a-și mări bustul. La vremea respectivă, fosta prezentatoare TV nu se ferea să vorbească despre alegerea ei. „Am apelat sau nu la chirurgia plastică? DA, am apelat! Și o spun răspicat și cu toată convingerea, cu toate că «se poartă» să fii misterioasă și prețioasă când vine vorba despre operații de ordin estetic. Nu știu dacă e bine sau nu, dar dar iubesc sinceritatea. Deși în ziua de astăzi, această metodă de înfrumusețare a trupului (care odată cu evoluția vârstei suferă transformări) este înțeleasă greșit, am curajul și relaxarea să recunosc că AM APELAT LA BISTURIU”, a scris bruneta, pe edamagazine.ro.

În luna februarie a acestui an, Adelina Pestrițu s-a răzgândit și a decis să renunțe la implantul mamar. Astfel că vedeta a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală în care medicul i-a scos implantul de silicon pus în urmă cu 8 ani. Pe conturile sale de socializare, fosta prezentatoare a vorbit despre decizia sa, dar a arătat și fotografii cu ea fără implantul mamar. Adelina Pestrițu a mărturisit că în ultima perioadă greutatea implantului îi provoca dureri de spate.

Sursa: Tabu.RO