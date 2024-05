De ce s-a certat Florin Piersic cu fiul său. Cei doi nu mai țin legătura de peste două decenii

De 20 de ani, Florin Piersic și fiul său cel mare nu își mai vorbesc. Mulți au fost cei care și-au pus întrebări legate de cearta dintre ei, iar cel care a elucidat misterul a fost chiar Florin Piersic Jr. în cadrul unei emisiuni tv.

Florin Piersic Jr. a făcut o serie de declarații sincere despre cearta cu celebrul său tată, aflat acum în spital.

„Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă. Și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie. El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a afirmat Florin Piersic Jr. în emisiunea lui Denise Rifai.

Totuși, Florin Piersic Jr. spune că și-a iertat tatăl și vrea să își amintească momentele frumoase dintre ei, chiar dacă îi este încă destul de dificil să înțeleagă gestul tatălui său.

„Asta se întâmpla în 2004, totuși gestul nu pot să-l înțeleg pentru că există comparații. În 2004 nu aveam copii, acum am copii și îmi e foarte greu să înțeleg cum poți să îți lovești copilul. E greu de înțeles și aici intervine competiția de care vorbeam. E adevărat că filmul Fix Alert nu este un produs perfect. E perfectibil și așa va rămâne. Nu mă așteptam ca el să fie în zona lui de interes. M-a șocat gestul, numai că l-am iertat. L-am iertat și eu rămân cu lucrurile bune”, a mai precizat Florin Piersic Jr.

Și chiar dacă Florin Piersic Jr. susține că relația dintre el și tatăl său nu este una bună, Florin Piersic spune că își iubește foarte mult fiul, fiind extrem de mândru de realizările acestuia.

„M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta. Nu e nicio suferință, cum să nu am relație cu el. Dar cum să nu am eu cu el? Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun și știe mult.Am fost tatăl lui întotdeauna, eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic jr”, a spus Florin Piersic despre relația cu fiul său.

Sursa: Tabu.RO